Kokoomusedustajat: HPV-rokote sekä tytöille että pojille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajat haluavat yleisen tietoisuuden lisäämistä HPV:stä.

– Lähes jokainen meistä saa tartunnan elämänsä aikana. Tartunnat paranevat useimmiten itsestään, mutta edetessään HPV-infektio aiheuttaa muun muassa kohdunkaulansyöpää, pään- ja kaulanalueen syöpiä sekä kondyloomaa, sanovat kansanedustajat Anne-Mari Virolainen, Sari Raassina ja Sari Sarkomaa.

– HPV:n aiheuttamia vaikeita ja inhimillistä kärsimystä aiheuttavia sairauksia voidaan ehkäistä tehokkaasti rokottamalla. Rokotuksen turvallisuus on osoitettu tutkimuksissa. Suomessa rokotuskattavuus on kuitenkin jäänyt matalaksi ja HPV-rokote on toistaiseksi tarjolla kansallisessa rokotusohjelmassa vain tytöille, Raassina huomauttaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi tammikuussa suosituksen kansallisen HPV-rokotusohjelman laajentamisesta myös pojille.

– HPV:n aiheuttama tautitaakka on merkittävä myös miehille. HPV-rokote tulisi ottaa osaksi myös poikien kansallista rokoteohjelmaa, jotta voidaan ehkäistä papilloomaviruksen aiheuttamia syöpiä myös miesten keskuudessa, Sarkomaa muistuttaa.

THL:n laskelmien mukaan rokotusohjelmalla voidaan saavuttaa tuhansia terveitä elinvuosia. Tyttöjen rokottamisella on mahdollista säästää vuosittain 11,2 miljoonaa euroa syövän- ja syövän esiasteiden hoitokuluja. Poikien rokottaminen kansallisessa rokotusohjelmassa toisi lisäksi 4,1 miljoonan euron säästöt.

– Tyttöjen ja poikien rokottamisella on THL:n arvion mukaan mahdollista ehkäistä noin 300 syöpää vuosittain. Kannatamme syöpäsairauksien ehkäisemistä rokottamalla inhimillisesti perusteltuna, mutta myös kansantaloudellisesti viisaana, ministeri Anne-Mari Virolainen sanoo.

Kokoomusedustajien mukaan rokottamisen rinnalla olisi tarpeen jatkaa ja kehittää kansallista kohdunkaulan syöpäseulontaa. Matalan syntyvyyden aikana on erityisen tärkeää pyrkiä ennaltaehkäisemään lisääntymisterveyteen vaikuttavat sairauksia.

Tänään maanantaina vietetään kansainvälistä HPV- eli papilloomavirustietoisuuspäivää.