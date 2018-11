Kokoomusedustajat: Helsingin pelastuskoulua ei saa lopettaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mia Laihon, Kari Tolvasen ja Sari Sarkomaan mukaan Helsingin pelastuskoulun siirto Kuopioon sisältäisi riskejä pääkaupunkiseudun turvallisuudelle.

Kokoomuksen kansanedustajat Mia Laiho, Kari Tolvanen ja Sari Sarkomaa vaativat sisäministeriötä peruuttamaan esityksen Helsingin pelastuskoulun toimintojen siirrosta Kuopioon ja jatkamaan koulutusta pääkaupunkiseudulla.

Ministeriön esityksen mukaan kaikki pelastajat koulutettaisiin jatkossa Kuopiossa, sillä esitys lakkauttaisi Helsingin Pelastuskoulun. Myös kansainväliseen pelastustoimintaan liittyvä koulutus ja rekrytointi siirtyisivät päätöksen myötä Kuopioon.

– Turvallisuus ei saa jäädä aluepolitiikan alle. Siirto sisältäisi suuria riskejä pääkaupunkiseudun turvallisuudelle. Koulutuksen keskittäminen ei takaa erityisalojen turvallisuutta eikä ota huomioon alueen erityispiirteitä.

– Uudellamaalla on muun muassa ydinvoimala, öljysatama, metro ja lentokenttä, jotka on huomioitava koulutuksessa. Pääkaupunkiseudun kansainvälisyys, matkailu ja tapahtumien suuri määrä aiheuttavat turvallisuusriskejä, joihin tulee varautua, kokoomusedustajat toteavat.

Edustajien mukaan koulutusmääriä tulisi pikemminkin kasvattaa Helsingissä, jonka asukasluku kasvaa. Pääkaupunkiseudun pelastusalan ammattilaiset ovat esittäneet myös vahvaa kritiikkiä koulutuksen siirtämistä kohtaan.

Pelastuskoululla on myös pääkaupunkiseudulla tiivis yhteistyöverkosto, jonka toimivuus olisi uhattuna siirron yhteydessä.

Helsingissä koulutetut pelastajat ovat voineet pätevöityä myös lähihoitajaksi sote-oppilaitoksen kanssa solmitun yhteistyösopimuksen ansiosta.

Pelastuskoulun rooli täydennyskoulutuksessa, verkosto- ja viranomaisyhteistyössä ja valmiussuunnittelussa on merkittävä.

– Metropolialueella on toisenlaiset turvallisuusuhat kuin muualla Suomessa, ja uhkiin pitää osata varautua. Uudellamaalla on runsaat 1,6 miljoonaa asukasta. On kestämätöntä, jos tämän kokoisella alueella ei ole omaa koulutusyksikköä huomioiden metropolialueen haasteet pelastukselle ja ensihoidolle. Toimivan kokonaisuuden rikkomiseen ei ole kestäviä perusteluja, kokoomusedustajat summaavat.