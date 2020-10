Kokoomusedustajat: Hallitus panttaa sotelausuntoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mukaan ministeriön on viipymättä julkaistava lausuntokooste.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ovat huolissaan siitä, että hallitus hosuu ja jättää kiireessä huomiotta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta koskevan lausuntopalautteen. Kokoomusedustajien mukaan ministeriön on viipymättä julkaistava lausuntokooste, jotta voidaan arvioida, millä perusteella lakiluonnokseen tehdään muutoksia.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi myöhään torstaina, että hallituksen sote-ratkaisu on valmistumassa pian. Hallitus on kiirehtinyt sote-lakiluonnoksen yksityiskohtien korjaamista.

Ikonen ja Sarkomaa kysyvät, onko hallitus oikeasti ehtinyt käymään massiivisen ja ilmeisen kriittisen lausuntotulvan läpi näin nopeasti.

– Hallituksen on varattava riittävästi aikaa poikkeuksellisen laajaan ja kriittiseen lausuntopalautteeseen käsittelemiseksi. Lausuntopalaute on välttämätöntä käydä huolellisesti läpi, sillä hallitus on saanut runsaasti moitteita siitä, ettei kuntia ja sidosryhmiä kuultu lainkaan lakiesityksen valmistelussa. Lausuntoja ei saa sivuuttaa kiireeseen vedoten, edustajat sanovat.

Lausunnolla olleeseen hallituksen esitysluonnokseen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseksi jätettiin yhteensä ennätykselliset 773 lausuntoa. Mittava määrä lausunnonantaja on tuonut esiin pitkän listan huolia ja ongelmia hallituksen sote-uudistuksen toteuttamiseen liittyen.

– Yhteenveto lausunnoista tulee olla avoimesti kaikkien nähtävillä mahdollisimman pian, kun hallitus on kertomassa mitä muutoksia se on tekemässä lakiluonnokseen, Ikonen ja Sarkomaa vaativat.

– Kyseessä on Suomen historian merkittävin hallintouudistus, eikä sitä saa valmistella salassa. Näin merkittävän uudistuksen valmistelua ei saa viedä kansalaisten ulottumattomiin sulkemalla kunnat, järjestöt, yritykset ja muut kentän toimijat ulkopuolelle, he sanovat.

Ikonen ja Sarkomaa muistuttavat, että hallitus on ohjelmassaan antanut lupauksen uudenlaisesta vuorovaikutuksesta, jonka tavoitteena on tuoda yhä laajempi joukko osaksi yhteiskunnan uudistamista.

– Sote-uudistuksen valmistelu on henkinyt täysin vastakkaista politiikkaa. Avoimen ja osallistavan prosessin sijaan lakiesitys on valmisteltu salassa, virkamiesvetoisesti ministeriön uumenissa, edustajat sanovat.