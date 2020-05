Kokoomusedustajat: Hallitus jätti korkeakoulut yksin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitukselta vaaditaan toimia korkeakoulujen aloituspaikkojen rahoituksen varmistamisesta.

Kokoomuksen kansanedustajat ja sivistysvaliokunnan jäsenet Sari Multala ja Sari Sarkomaa esittävät huolensa hallituksen korkeakoulupolitiikasta.

– Korkeakoulut ovat oma-aloitteisesti tehneet päätöksiä kasvattaa sisäänottomääriä. Hallituksen on tuotava ensi viikon lisätalousarviossa esitys, jolla varmistetaan riittävä rahoitus tämän toteuttamiseksi. Uudet aloituspaikat eivät voi olla pois korkeakoulujen muusta toiminnasta, edustajat toteavat tiedotteessa.

Koronakevät on ollut raskas niin opiskelijoille kuin korkeakouluille. Osa perinteisistä valintakokeista on jouduttu kokonaan perumaan ja korvaamaan digitaalisilla etävalintakokeilla. Myös todistusvalinnan merkitys on ollut suurempi tämän vuoden opiskelijavalinnoissa.

Edustajien mielestä opiskelijavalintojen kriteerien muuttaminen kesken hakuprosessin on opiskelijoiden oikeusturvan vastaista. Lisäksi kokoomusedustajat katsovat, että hallitukselta ei ole tullut tukea korkeakoulujen opiskelijavalintojen toteuttamiseksi vaan korkeakoulut jätettiin yksin vaikeiden ratkaisujen kanssa.

– Kriisin keskellä olisimme toivoneet tiede- ja kulttuuriministeriltä vahvempaa roolia ja puheenvuoroja korkeakouluihin hakeneiden ja korkeakoulujen tueksi. Korkeakoulut on jätetty yksin tekemään vaikeita ratkaisuja ilman riittävää tukea. Tähän on tultava muutos! Ministeri (Hanna) Kososen (kesk.) on annettava selkeä lupaus korkeakoulujen aloituspaikkojen rahoituksen varmistamisesta, edustajat peräänkuuluttavat.

– Hallituksen on vastattava korkeakoulujen esityksiin aloituspaikkojen nostamisesta varaamalla tähän tarvittavat määrärahat. Aloituspaikkoja ei voida lisätä korkeakoulujen opetuksen ja tutkimuksen laatua heikentämällä. Haluamme vielä lämpimästi onnitella kaikkia tänä keväänä valmistuvia, teillä on tulevaisuus edessä, päättävät edustajat.