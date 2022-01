Kokoomusedustajat: Hallituksen toimettomuuden hintana työpaikat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mia Laiho ja Arto Satonen vaativat hallitukselta johdonmukaisuutta koronatoimiin.

Eduskunta kokoontui tällä viikolla päättämään työntekijöille ja yrittäjille suunnattavista työttömyysturvan joustoista. Kokoomusedustajien mielestä konkurssien välttämiseksi olisi samalla pitänyt päättää nopeutetusta lomautuskäytännöstä, kuten toimittiin vuonna 2020 vastaavassa tilanteessa.

– Pitkittynyt koronatilanne ja rajoitusten jatkuminen aiheuttavat huolta työntekijöiden toimeentulosta ja yritysten selviämisestä. Monissa yrityksissä puskurit on koronatilanteen pitkittyessä käytetty ja rajoitusten edelleen jatkuessa tulevaisuus on epävarma. Aiemmin voimassaollutta lomautusmenettelyn joustoa ei ole tällä hetkellä käytössä, vaikka työttömyysturvaan nyt tuotiin joustoja. Lomautusten poikkeussäännöistä olisi ollut tarpeen säätää samassa yhteydessä, jotta konkursseilta vältytään ja työntekijöillä on työpaikka, johon palata, Mia Laiho ja Arto Satonen toteavat tiedotteessaan.

Heidän mielestään hallituksen on viipymättä valmisteltava esitys, jolla lomautusmenettelyä joustavoitetaan.

– Tämä on elinehto niin työpaikoille kuin työnantajille koronarajoitusten jatkuessa edelleen sekavina.

Eduskunta käsitteli työttömyysturvan joustavoittamisen lisäksi yrittäjien työttömyysturvan jatkamista. Kokoomus esitti molempien lakien käsittelyssä, että voimassaoloaikaa pidennettäisiin toukokuun loppuun.

– Hallituksen toimet ovat jälkijättöisiä. Tällä hetkellä yrittäjien työttömyysturvaoikeus ei ole ollut käytössä, vaikka on tiedetty, että rajoitustoimet tulevat vain jatkumaan. On huonoa lainvalmistelua tuoda lyhytaikaisia esityksiä eduskuntaan. Nyt tarvitaan hallitukselta ryhtiliike, Laiho ja Satonen sanovat.