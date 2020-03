Kokoomusedustajat: Hallituksen ohjeistettava kouluista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sari Sarkomaa, Terhi Koulumies ja Heikki Vestman vaativat linjaamaan etäopetukseen siirtymisestä.

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa, Terhi Koulumies ja Heikki Vestman vaativat hallitukselta selkeää linjaa opetuksen järjestämisen suhteen.

Sarkomaa ja Koulumies ovat jakaneet twitterissä Iltalehden uutisen, jossa kerrotaan Euroopan tartuntatautiviraston kirjanneen konkreettisten toimenpiteiden listalle koulujen sulkemisen. Suomessa on toistaiseksi suljettu koronan vuoksi vain yksittäisiä kouluja, minkä lisäksi esimerkiksi Tampereella, Vantaalla, Espoossa, Järvenpäässä ja Sipoossa lukiot ovat siirtyneet etäopetukseen.

Sarkomaa vaatii hallitusta ottamaan asiaan kantaa.

– Euroopan tartuntatautivirasto kirjannut toimenpiteiden listalle koulujen sulkemisen viikoiksi. Suomalaiset odottavat. Oltava voimassa yksi ohjeistus, siirrytäänkö kouluissa & oppilaitoksissa etäopetukseen vai ei. Ohjeistuksen tultava ⁦⁩ hallitukselta, Sarkomaa tviittaa.

Terhi Koulumies on tviitissään samoilla linjoilla.

– Tartuntatautivirasto patistelee toimiin. Alan kohta väsyä näihin #korona -päivityksiin, kun mitään ei tunnu tapahtuvan. #koronavirus #thl #stm #COVID2019 #hus #Helsinki #pandemia #Epidemia, Koulumies kirjoittaa.

Heikki Vestman kysyy, miksi Suomi suhtautuu koronaan eri tavalla kuin muu Eurooppa.

– Miksi lähes koko muu Eurooppa on sulkenut koulut koronaviruksen torjumiseksi mutta Suomi ei ole? Miksi WHO kehottaa torjumaan virusta kaikin keinoin mutta Suomessa on puhuttu jo ”laumasuojan” rakentamisesta? Isoja kysymyksiä vailla selviä vastauksia, Vestman kirjoittaa Facebookissa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) puolestaan muistutti sunnuntaina, että ohjeiden tarkoituksena ei ole koronaviruksen pysäyttäminen, vaan leviämisen hidastaminen.

– On hyvä muistaa, että ohjeiden tarkoitus ei ole pysäyttää koronaviruksen leviämistä eikä se ole edes mahdollista. Tarkoitus on hidastaa leviämistä, suojata terveydenhoitoa ylikuormitukselta, kehittää laumasuoja ja ennen kaikkea suojata riskiryhmiä.

