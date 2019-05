Kokoomusedustajat: Etäisyyttä PS:n ja vihreiden ”hiekkalaatikkoleikkiin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Janne Heikkisen ja Matias Marttisen mielestä kokoomuksen vahvuus on talousliberaalissa ajattelussa.

Kokoomuksen pitää ottaa etäisyyttä perussuomalaisten ja vihervasemmiston identiteettipoliittisiin taisteluihin. Tätä pohtivat kansanedustajat Janne Heikkinen ja Matias Marttinen Nykypäivän haastattelussa.

”Kärjistynyt identiteettipoliittinen keskustelu siitä, miten maahanmuuttoon, seksuaalivähemmistöihin, rasismiin, yksityisautoiluun tai lihansyöntiin tulisi suhtautua, ruokkivat tunneperäistä keskustelua, jossa suurimman äänen ovat saaneet sen eri ääripäät”, kirjoitti Heikkinen jo huhtikuussa julkaistussa blogissaan.

Vastakkainasettelusta hyötyvät perussuomalaiset ja vihervasemmisto. Viholliskuvat ruokkivat toinen toisiaan. Tämä kaikki heijastui menneisiin eduskuntavaaleihin.

Marttinen yhtyy Heikkisen ajatuksiin. Kokoomus jäi tässä eräänlaiseksi ”väliinputoajaksi”:

– Vaalien puheenaiheet hyödyttivät voimakkaasti näitä kahta poliittista liikettä (perussuomalaiset ja vihreät). Olen kritisoinut toimittajille, miten on mahdollista, että taloudesta, työllisyydestä ja yrittäjyydestä puhuttiin erittäin vähän näissä isoissa vaalitenteissä, hämmästelee Marttinen.

Heikkisen mielestä ”kokoomuksella ei ole mitään voitettavaa osallistumalla vihervasemmiston ja perussuomalaisten identiteettipoliittiseen hiekkalaatikkoleikkiin”.

Heikkistä häiritsee identiteettipolitiikka-ilmiöön liittyen myös ulkopuolisten pyrkimys määritellä, ”miten asioista saa keskustella ja mihin kehikkoon kutakin ajetaan”:

– Muilla puolueilla tuntuu olevan kova tarve määrittää, minkälainen kokoomus on. Itseäni on harmittanut, ettei kokoomus ole ollut aina rehellisesti kokoomus, vaan on ikään kuin anteeksi pyydelty olemassa oloamme muiden asettamissa rajoissa.

Heikkisen mielestä kokoomuksen pitäisi olla ”selkeästi pro market -puolue, joka lähtee siitä, että suojellaan ihmisiä, ei työpaikkoja”. Yritystuista pitäisi päästä nykyistä paremmin eroon ja monopoleja purkaa. Jos kokoomuksella on selkeä linja, kulmia ei pitäisi lähteä myöskään pyöristelemään ulkopuolelta tulleen paineen johdosta.

Esimerkkinä kulmien pyöristämisestä palaamme hoitajamitoituskeskusteluun, jossa kokoomus jäi ensin yksin vastustamaan tiukasti 0,7 hoitajamitoitusta. Sittemmin kannanotot jossain määrin pyöristyivät.

– Puolueena epäonnistuimme tässä täysin ja kannoimme sitä taakkaa oikeastaan koko kevät mukanamme. Minusta täytyy rehellisesti myöntää se, että meidän täytyy pystyä paremmin, selkeämmin ja myös rohkeammin ottamaan kantaa asioihin, pohtii Marttinenkin.

Nykypäivässä julkaistu haastattelu luettavissa kokonaisuudessaan Verkkouutisten Plus-osiosta ilmaiseksi kirjautumalla.