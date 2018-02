Kokoomusedustajat: äitiyslaki parantaa lasten oikeusturvaa

Kari Tolvanen ja Saara-Sofia Sirén ovat tyytyväisiä, että lakivaliokunta päätti asettua uudistuksen taakse.

Eduskunnan lakivaliokunta sai perjantaina valmiiksi mietintönsä äitiyslaista. Taustalla on kansalaisaloite, jota valiokunta puoltaa hyväksyttäväksi.

Äitiyslaki mahdollistaa kahden naisen perheelle oikeuden tunnustaa molempien osapuolten vanhemmuus jo ennen lapsen syntymää tapahtuvan neuvolakäynnin yhteydessä.

Kokoomuksen kansanedustajat Kari Tolvanen ja Saara-Sofia Sirén kertovat olevansa tyytyväisiä, että pitkään puhuttu asia vihdoin edistyy.

– Kansalaisaloitteessa ehdotettiin säädettäväksi äitiyslaki, joka sisältää säännökset siitä, että lapsen synnyttäjä on lapsen äiti ja että lapsen synnyttäneen äidin naispuolinen kumppani voidaan vahvistaa olevan lapsen äiti lapsen synnyttäneen ohella, kun lapsi on hankittu yhteistuumin hedelmöityshoidon avulla. Lisäksi äitiys voidaan vahvistaa pitkälti samalla menettelyllä kuin isyyskin, kun nykyään äitiys on vahvistettu tällaisissa tapauksissa perheen sisäisellä adoptiolla, lakivaliokunnan puheenjohtajana toimiva Tolvanen toteaa.

Sirénin mukaan muutos parantaa lasten oikeusturvaa.

– Tällä hetkellä tilanne on se, että vaikka lapsi olisi naisparin yhteinen, ei lainsäädäntö ole antanut mahdollisuutta molemmille vanhemmille tunnustaa lasta ennen tämän syntymää, vaan hänet on pitänyt myöhemmin adoptoida perheen sisäisessä adoptiossa. Nyt lapsi saa oikeuden molempiin vanhempiinsa heti syntymänsä jälkeen, jolloin myös lapsen oikeusturva on nykytilannetta huomattavasti selvempi. Tämä on ainoa oikeudenmukainen tapa toimia, Sirén sanoo.

Sirén korostaa, että arkipäivän tasolla kyse on käytännössä teknisestä muutoksesta, joka kuitenkin helpottaa monen perheen tilannetta.

– Tämän hetken tilanne on väistämättä epätasa-arvoinen. Nyt tehtävä muutos on pieni, ja suurin osa ei sitä edes tule huomaamaan. Merkitys naispareille ja yksittäisille perheille on kuitenkin suuri, Sirén sanoo.

Asia on tulossa eduskunnan täysistunnon käsittelyyn ensi viikolla.