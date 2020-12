Kokoomusedustaja: Yksinyrittäjätuki ei voi jäädä odottamaan

Anna-Kaisa Ikosesta on huolestuttavaa, että yksinyrittäjätuen toimeenpano on siirtynyt.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen jätti marraskuussa elinkeinoministeri Mika Lintilälle (kesk.) vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koronakriisissä väliinputoajiksi jääneiden yksinyrittäjien tukemisesta koronakriisistä selviämiseksi. Kirjalliseen kysymykseen on tullut vastaus.

Ministeri on vastauksessaan todennut koronakriisin hoidossa heikkoutena sen, että Business Finlandin ja ELY:n kaltaista kehittämistukea ei ollut tarjolla yksinyrittäjille, ja että 2 000 euron korvaus ei ollut mittaluokaltaan riittävä suuremmille yksinyrittäjille. Yksinyrittäjätuen onnistumisena pidetään puolestaan sitä, että tuki saatiin nopeasti käyttöön ja sen voidaan arvioida osaltaan vaikuttaneen siihen, että konkurssien määrät eivät olet nousseet.

Tulevaisuuden osalta vastauksessa todetaan, että kustannustukea on suunniteltu otettavan uudelleen käyttöön ja sen valmistelussa on pyritty ottamaan huomioon yrityskentän erilaisuus.

Vastauksessa sanotaan, että kustannustuki voisi sopia laajempaa liiketoimintaa harjoittaville yksinyrittäjille, sillä tukikauden pidennys viiteen kuukauteen käytännössä mahdollistaisi myös tuen kohdistumista aiempaa pienemmille yrityksille. Lisäksi esitetään vertailukauden liikevaihdon rajan (20 000 euroa) poistamista.

Ikosen mielestä tämä on hyvä ja tärkeä näkökulma, sillä ensimmäisellä kierroksella kustannustuki ei soveltunut yksinyrittäjille.

– Tästä kertoo erityisesti se, että kustannustuen hakemuksista suuri osa hylättiin. Toisella kierroksella tuleekin erittäin voimakkaasti paneutua siihen, että kriteerit todellakin huomioisivat yrityskentän erilaisuuden ja erityisesti sen, että noin kaksi kolmasosaa yrittäjistä on yksinyrittäjiä.

Vastauksessa todetaan myös, että parhaillaan selvitellään yksinyrittäjätuen osalta kokemuksia ja oppeja mahdollisen toisen tukikierroksen varalle.

– On huolestuttavaa, että yksinyrittäjätuen kokemuksia selvitellään edelleen ja itse tuen toimeenpano on siirtynyt eteenpäin. On tärkeää huomioida se, että yksinyrittäjätuen voimaantulo edellyttänee tällä kertaa lakia, pelkkä asetus ei riitä, jolloin yksinyrittäjätuen toimeenpano kestää ja välissä on myös eduskunnan joulu ja istuntotauko. Näin yksinyrittäjätuen voimaantulo venyy pitkälle ensi vuoteen, Ikonen sanoo.

Ikosen mielestä positiivista vastauksessa on se, että siinä tuodaan esille tarve tukea yksinyrittäjiä toiminnan kehittämisessä, josta ministerin vastauksen mukaan on käyty keskustelua kuntien kanssa.

– Tässäkin asiassa suurin huolenaihe on siinä, eteneekö asia eteenpäin vai polkeeko paikallaan, Ikonen toteaa.

Vastauksen mukaan yrittäjyysstrategiassa yksinyrittäjät huomioidaan yhtenä eritysryhmänä, jonka tarpeet tulisi paremmin huomioida yrityspalveluissa sekä yrittäjien liiketoimintaosaamisen lisäämisessä.

Lisäksi vastauksessa tuodaan esille yksinyrittäjän kannalta tärkeitä asioita, kuten väliaikaisen työttömyysetuuden jatkuminen, perintälakiin tehtävät väliaikaiset muutokset sekä konkurssilain väliaikaiset muutokset.

– Nämä ovat merkityksellisiä asioita erityisesti yksinyrittäjille. Suurin huoleni on, ettei hallituksen esitystä aktiivisesti valmistella. Se ei saa jäädä ministerin pöydälle odottamaan joulun yli, Ikonen vaatii.