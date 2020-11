Kokoomusedustaja: Yhteiskuntavastuuta myös julkisiin hankintoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruut Sjöblomin mukaan hankintalakiin on lisättävä eettinen ja ekologinen kriteeristö.

Kansanedustaja Ruut Sjöblom (kok.) on tehnyt lakialoitteen hankintalain uudistamisesta. Lakialoitteen tarkoituksena on lisätä hankintalakiin eettinen ja ekologinen kriteeristö, joita tulee noudattaa julkisia hankintoja tehdessä.

– Tällä hetkellä hankintalaki perustuu siihen, että kilpailuttavan tahon on valittava hinnaltaan halvin ja kustannuksiltaan edullisin tarjous. Viime vuosien aikana on painotettu voimakkaasti yritysten yhteiskuntavastuuta, ja yritykset ovat siihen hyvin vastanneetkin. Myös valtion ja muiden julkisten toimijoiden on oltava vaatimallaan tavalla yhteiskuntavastuullisia julkisissa hankinnoissa, toteaa Sjöblom.

Suomessa tehtävien julkisten hankintojen arvo on vuosittain noin 35 miljardia euroa, mikä vastaa noin 20 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Suuren yhteenlasketun taloudellisen arvon vuoksi yksittäisetkin hankintapäätökset ovat merkittäviä valintoja.

– Uudistus mahdollistaisi sen, että hankintapäätöksillä julkiset toimijat voisivat ohjata merkittäviä taloudellisia voimavaroja ympäristöystävällisempään toimintaan. Esimerkiksi yrityksen tarjoaman tuotteen ja palvelun hiilijalanjäljen käyttäminen yhtenä hankintapäätöksiä sitovista kriteereistä edistäisi kansallisten ilmastotavoitteidemme saavuttamista, toteaa Sjöblom.

– Hankintapäätöksiin tarvitaan uudenlaisia kriteereitä myös ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Siksi kriteeristön olisi hyvä kattaa myös alihankintaketjut, kansanedustaja jatkaa.

Tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan hankintojen toteuttamiselle voi asettaa erityisehtoja esimerkiksi hankinnan taloudellisiin tai sosiaalisiin, tai innovaatio-, ympäristö- ja työllisyysnäkökohtiin liittyen.

Sjöblomin mielestä tämä ei kuitenkaan riitä, koska hankintapäätöksiä säätelevät sitovat määräykset koskevat ainoastaan hankinnan kokonaistaloudellista edullisuutta.

– Eettisten ja ekologisten vaatimusten lisääminen julkisia hankintoja koskeviin päätöksiin selkeyttäisi lainsäädäntöä ja toisi talouteemme lisää reilua kilpailua. Samalla parannettaisiin kotimaista kysyntää ja kotimaisten yritysten toimintaympäristöä. Vastuullisesti toimivien yritysten kiinnostus julkisia hankintoja kohtaan kasvaisi, koska heillä on realistiset edellytykset päästä mukaan julkisiin hankintoihin ja kilpailutuksiin, toteaa Sjöblom.