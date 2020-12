Kokoomusedustaja vaatii yhdenvertaista leskeneläkettä

Vähintään viisi vuotta avio- tai avoliitossa olevalle halutaan oikeus kuuden kuukauden leskeneläkkeeseen.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitien lakialoitteesta yhdenvertaisesta leskeneläkkeestä käydään lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnossa torstaina.

Hänen lakialoitteessaan ehdotetaan, että jokaiselle vähintään viisi vuotta avio- tai avoliitossa olevalla olisi puolison menehtyessä oikeus kuuden kuukauden leskeneläkkeeseen. Lakialoite on saanut laajaa tukea ja se tulisikin ottaa huomioon nyt, kun perhe-eläkejärjestelmää uudistetaan.

– Nuorten, lapsettomien leskien tilanne on yhdenvertaisuusasia, joka tarvitsee vihdoin korjauksen. Nyt tilanne on se, että nuorilla, lapsettomilla leskillä ei ole ollenkaan oikeutta leskeneläkkeeseen, edes kuuden kuukauden alkueläkkeeseen. Tähän odotettiin korjausta, kun työmarkkinajärjestöt ovat hallituksen pyynnöstä valmistelleet isoa perhe-eläkeuudistusta. Mediatietojen perusteella näyttää siltä, ettei korjausta ole tulossa, Talvitie toteaa.

Kun puoliso kuolee, leskellä on oikeus Kelan maksamaan leskeneläkkeeseen, mikäli hänellä ja hänen puolisollaan on tai on ollut yhteinen lapsi.

Jos leskellä ja hänen puolisollaan ei ole yhteistä lasta, on leskellä oikeus leskeneläkkeeseen, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: avioliitto on solmittu ennen kuin leski täytti 50 vuotta ja puoliso 65 vuotta; sekä avioliitto on jatkunut vähintään viisi vuotta ennen puolison kuolemaa; sekä leski on ollut vähintään 50-vuotias puolison kuollessa tai hän on saanut työeläkelakien tai kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta.

Kelan maksamassa leskeneläkkeessä on kaksi osaa: kuuden kuukauden alkueläke, joka voi alkaa puolison kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta, jos vaadittavat ehdot täyttyvät, sekä mahdollinen jatkoeläke. Molempien maksaminen loppuu, kun leski täyttää 65 vuotta.

– Lapsettomien ja uusperheiden leskien jättäminen eläkelain ulkopuolelle osoittaa, ettei lainsäädännössä haluta tunnistaa erilaisia perhetilanteita eikä moninaisia perherakenteita. Esimerkiksi kymmenissä tuhansissa uusperheessä eletään normaalia perhearkea, vaikka lapset eivät ole yhteisiä, Talvitie muistuttaa.

Kansanedustajan mukaan leskeneläkeoikeuden laajentaminen lisää kustannuksia maltillisesti. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 leskeksi jäi 563 alle 50-vuotiasta. Osalla heistä on yhteisiä alaikäisiä lapsia, ja he ovat siten jo eläkeoikeuden piirissä. Keskimääräinen leskeneläke on 575 euroa kuukaudessa. Yli puolella leskeneläkkeen saajista eläke on tätä pienempi.

– Leskeneläkeoikeuden laajentaminen alle 50-vuotiaille lapsettomille leskille ja avopuolisoille ei ole suuri taloudellinen satsaus. Se on ennen kaikkea yhdenvertaisuusasia, joka koskettaa satoja ihmisiä vuosittain arjen sekä vaikean, usein yllättävän surun ja kaipuun keskellä, Talvitie sanoo.