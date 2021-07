Kansanedustaja vaatii sähköpotkulautojen kuskeille promillerajaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mia Laihon lakialoitteessa yli promillen humalassa ajamisesta voisi seurata sakkoja tai jopa vankeutta.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho vaatii sähköpotkulaudoilla ajamiseen promillerajaa. Laiho on jättänyt tänään eduskunnassa lakialoitteen, joka toisi promillerajan moottoroimattomien ajoneuvojen kuljettamiseen kuten sähköpotkulautailuun tai sähköpyöräilyyn.

Yli promillen humalassa tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajaessa voisi seurata sakkoja tai jopa kolme kuukautta vankeutta. Poliiseille annettaisiin myös oikeus puhalluttaa pyöräilijät ja sähköpotkulautailijat.

– Tälle vuodelle on tullut jo ennätyspaljon sähköpotkulautaonnettomuuksia, jotka ovat vaatineet erikoissairaanhoitoa ja leikkauksia. Turussa tehdyn tutkimuksen mukaan lähes 90 prosenttia onnettomuuksista on tapahtunut päihteiden alaisena ja on vain ajan kysymys koska ensimmäinen kuolonuhrin vaatinut onnettomuus tapahtuu. Jo pienemmästäkin tällistä voi seurata vakavia aivoverenvuotoja, jotka saattavat vammauttaa peruuttamattomalla tavalla, huomauttaa Laiho.

Pelkästään Meilahden sairaalan yhteispäivystyksessä HUS:ssa hoidettiin 1.5.-21.6.2021 välisenä aikana 143 sähköpotkulautaonnettomuuksissa loukkaantunutta

Pariisissa kesäkuussa kuoli sivullinen sähköpotkulautailijan kaadettua hänet. Tämän johdosta Ranskassa harkitaan sähköpotkulautojen kieltämistä kokonaan. Myös Ruotsissa ja Iso-Britanniassa on tapahtunut kuolemantapauksia. Kööpenhaminasta laudan voi vuokrata ainoastaan kaupasta, eikä niitä saa käyttää öisin.