Kokoomusedustaja työministerille: Selvitysten tehtailu riittää

Matias Marttisen mukaan paikallinen sopiminen vaatii päätöksiä, ei ylimääräisiä selvityksiä.

Kansanedustaja Matias Marttinen (kok.) vaatii työministeri Tuula Haataista (sd.) tuomaan nopeasti esitykset paikallisen sopimisen lisäämisestä eduskunnan käsiteltäväksi.

Haatainen asetti keskiviikkona selvitysmiehet selvittämään paikallisen sopimisen edistämistä tammikuuhun 2021 mennessä. Marttisen mukaan selvittelyjen sijasta hallituksen tulee tehdä viimein päätös asiasta.

– (Sanna) Marinin (sd.) vasemmistohallitus tehtailee selvityksiä, mutta päätöksiä ei kuulu eikä näy. Työ- ja elinkeinoministeriön edellinen kattava selvitys paikallisesta sopimisesta julkaistiin helmikuussa – mihin tätä selvitystä siis tarvitaan? Toimet ovat kyllä tiedossa, niistä pitää vain työministerin ja hallituksen tehdä päätökset, Marttinen sanoo.

Marttinen jätti syyskuussa eduskunnalle lakialoitteen, jolla esitetään poistettavaksi laissa olevat paikallisen sopimisen kiellot. Kieltoja on noin 50 kappaletta, ja ne kohdistuvat vain järjestäytymättömiin yrityksiin. Suomen Yrittäjien arvion mukaan tämä lisäisi työllisyyttä 15 000 työpaikalla.

– Paikallisen sopimisen kieltojen poistaminen on hyvä alku, jolla päästään eteenpäin. Sen tarkoituksena on saattaa järjestäytymättömät yritykset samojen sopimismahdollisuuksien piiriin järjestäytyneiden kanssa. Minun on vaikea ymmärtää, miksi työministeri ei tartu tähän esitykseen, Marttinen ihmettelee.

Hän arvostelee vasemmistohallitusta työllisyyspäätösten lykkäämisestä vastuuttomaksi.

– Koronakriisin keskellä hallituksen pitäisi valmistella vaikuttavia toimia, jotka vahvistavat työllisyyttä. Niitä ei näy, ja nyt työministeri Haataisen tilaaman selvityksen pohjalta esityksiä tuodaan ministerien käsiteltäväksi vasta vuoden 2021 maaliskuussa. Silloin on siis kulunut jo lähes kaksi vuotta siitä, kun tämä hallitus on aloittanut työnsä. Mikäli hallitukselta löytyy poliittista tahtoa, tarvittavat muutokset lainsäädäntöön paikallisesta sopimisesta on mahdollista tehdä nopealla aikataululla, Marttinen sanoo.