Kokoomusedustaja patistaa uudistuksiin työmarkkinoilla: On aika painaa kaasua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Arto Satosen mukaan nyt tarvitaan paikallisen sopimisen lisäämistä ja kannustinloukkuja purkavaa sosiaaliturvauudistusta.

Kansanedustaja Arto Satosen (kok.) mukaan punavihreä oppositio on johdonmukaisesti vastustanut hallituksen uudistuksia työmarkkinoilla. Työllisyyden parantumiseen kaikki ovat kuitenkin tyytyväisiä.

– Kuulostaa siis perinteiseltä ”väärin sammutettu” ajattelulta. Pahin virhe olisi nyt lähteä vetämään hallituksen tekemiä uudistuksia takaisin, koska ne ovat osoittautuneet toimiviksi, Arto Satonen kirjoittaa viikkoviestissään.

Työllisyysaste on nyt 71,1 prosenttia, joten hallituksen tavoittelema 72 prosentin taso on toteutumassa tämän vaalikauden aikana.

– Nyt onkin aika painaa kaasua. Korkeasuhdanteessa on saavutettavissa maksimaalinen työllisyysaste. Vielä on siis mahdollista saada kymmeniä tuhansia suomalaisia työelämään, vaikka joillakin aloilla on jo pakko etsiä työntekijöitä ulkomailta, Satonen kirjoittaa.

Satosen mukaan nyt tarvitaan paikallisen sopimisen lisäämistä, kannustinloukkuja purkavaa sosiaaliturvauudistusta ja edelleen lisää panostuksia työttömien palveluihin ja koulutukseen.

– Jos tätä tuhannen taalan paikkaa ei käytetä hyväksi, niin kymmeniä tuhansia ihmisiä uhkaa syrjäytyä pysyvästi työelämän ulkopuolelle.

Hallitus päätti kehysriihessään helpottaa yksilöperusteista irtisanomista alle 20 hengen yrityksissä ja antaa yrityksille oikeuden palkata vähintään kolme kuukautta työttömänä ollut alle 30-vuotias henkilö määräaikaiseen työsuhteeseen ilman eri perustetta.

Osa oppositiopuolueista teki nuorten työehdoista välikysymyksen, johon hallitus vastasi tällä viikolla. Hallitus nauttii yhä eduskunnan luottamusta.