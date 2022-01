Kokoomusedustaja: On ikävä Matti Vanhasen ajan päätöstyyliä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Heinosen mukaan nykyisen hallituksen koronatoimien tilanne on ”uskomaton ja kestämätön”.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa sivuillaan, että hallitus ei saisi painostaa alueita laittomiin rajoitustoimiin. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan sulkuja ei hänen mukaansa saa tehdä poliittisin perustein.

Kansanedustaja ihmettelee jälleen kerran nähtyjen hallituksen ”puolihuolimattomien maratonneuvotteluiden” tuloksia.

Hänen mielestään hallitus on lähtenyt vaaralliselle tielle koronan hoidossa.

– Päätösvalta isosta osia koronatoimia on siirretty jo aiemmin alueille ja kuntiin ja nyt sitten hallitus haluaa päällepäsmäröidä asioita ilman, että sillä on niihin päätösvaltaa. Annetaan suosituksia ja kerrotaan niitä julki ihan kuin ne olisivat päätöksiä tai alueita sitovia. Ja sitä ennen niistä käydään julkisuudessa hallituksen ministereiden kesken eipäs juupas -kinastelua ja kerrotaan erilaisia kynnyskysymyksiä neuvotteluihin ja ”mitä me emme ainakaan hyväksy” tai ”mitä ei ainakaan saa tehdä”, Timo Heinonen kuvailee.

Hänen mukaansa pääministeri on jo väistynyt sivuun eikä halua enää ottaa vastuuta koronatoimista. Terveysministerin johdolla taas ”ei hommat vain pysy kasassa”.

– Kun avit ja alueet eivät suostuneet laittomia koronapäätöksiä tekemään, niin seuraavaksi hallitus väläytti poikkeusolo-korttia ja valmiuslakeja. Tilanne on uskomaton ja kestämätön, Heinonen kirjoittaa.

Myös koululaisten testauksesta hänen mukaansa jälleen kerran kerrottiin julki poliittinen ”päätös”, jota ei ollut ja jonka juridista perustaa ei oltu selvitetty.

– Kouluissa ja perheissä tieto oli jo kuitenkin aiheuttanut aivan turvaa epätietoisuutta ja ihmetystä. Ja taitaa käydä niin, että näitä koululaisten massatestauksia ei koskaan lopulta hallituksen puhumalla tavalla käyttöön oteta?

Timo Heinosen mukaan oleellista on se, ettei asioita pitäisi näin hoitaa. Valmistelu tulisi ensin suorittaa hyvin ja huolella, sitten tehdä päätös ja vasta sen jälkeen kertoa juridisesti kestävä ratkaisu julki.

– Olen oppinut tuntemaan tällaisen hallituksen työskentelytavan (pääministerinä 2003-2010 olleen Matti) Vanhasen-tyylinä eli keskeneräisistä asioista ei julkisuuteen puhuta ennen kuin kaikki yksityiskohdat ja päätökset on tehty. Sellaista aikaa on ikävä, Heinonen toteaa.