Asiantuntijoiden mukaan THL:n mallinnuksen mukaiset tartuntamäärät eivät toteudu.

Kuntavaalit on päätetty siirtää huhtikuulta kesäkuulle pahenevan epidemiatilanteen vuoksi. Päätös pohjautui esimerkiksi THL:n laskelmiin siitä, miten paljon koronatartuntoja Suomessa mahdollisesti olisi alkuperäisenä kuntavaalipäivänä. Ennusteiden mukaan silloin päiväkohtaisia tartuntoja voisi olla jopa 2 600–11 000. Esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelemat asiantuntijat eivät kuitenkaan usko, että näin suuriin määriin päädytään, koska koronaviruksen leviämistä voidaan rajoittaa erilaisin toimin.

– Pääsääntöisesti THL:n lausunnossa on järkeviä asioita. Mallinnuksen taso on mitä on, ja on harmillista, että nämä luvut nousivat niin merkittävään asemaan, Helsingin yliopiston tautiekologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo toteaa.

– On ihan mahdollista, että huhtikuussa päivittäiset tartuntaluvut ovat 1 000–2 000. Mutta mallinnus ei sinänsä ole varsinainen ennuste.

Aivelosta olisi ollut hyvä, että THL:llä olisi ollut myös rajoitukset huomioivia laskelmia.

– Nyt ei edes yritetty pohtia sitä, mikä nykyisten ja tulevien rajoitusten vaikutus on tautitilanteeseen.

Myös Ylen haastatteleman THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan kyseessä oli ennuste, jossa rajoituksia ei ollut huomioitu lainkaan.

– Ei laskelma tietenkään noin toteudu, ei tilannetta päästetä noin pahaksi. Tarkoitus oli havainnollistaa, miten kaikkein huonoimmassa vaihtoehdossa voisi käydä, jos mitään ei tehdä, Salminen toteaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen pohtiikin Twitter-tilillään Helsingin Sanomien ja Ylen artikkeleihin viitaten, pitäisikö kuntavaalien siirtämistä harkita uusien tietojen valossa uudelleen.

– Mielenkiintoista ja jopa hämmentävää. Johdettiinko puoluesihteerit jopa harhaan? Onko kuntavaaleja kuitenkaan perusteita siirtää? Heinonen kirjoittaa tviitissään, viitaten HS:n uutiseen ”Asiantuntijat eivät usko, että THL:n mallinnus epidemian kasvusta toteutuu”.

– On varmasti syytä nyt arvioida asia uudelleen puolueiden puheenjohtajien toimesta. Kuntavaalien siirtoa ei voi näin hyväksyä, Heinonen kirjoittaa ja viittaa Ylen uutiseen, jonka otsikko on ”THL:n Salminen: Kuntavaalien siirtämiseen vaikuttaneet luvut saivat liian suuren huomion – laskelma oli laskuharjoitus”.

