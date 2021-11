Kokoomusedustaja Helsingin lihapäätöksestä: Märkä rätti päin naamaa

Arto Satosen mukaan päätös voi olla myös paha takaisku elintarvikeviennille.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kirjoittaa Puheenvuorossa Helsingin kaupungin päätöksestä poistaa liha ja tavallinen maito vieraiden tarjoilulistalta. Hänen mukaansa maaseutu ehti nousta takajaloilleen ”ja ihan aiheesta”.

– On täysin ymmärrettävää, että vaikeuksissa olevilla tiloilla Helsingin päätös olla tarjoamatta kotimaista lihaa ja maitoa koetaan märän rätin heitoksi päin naamaa, Arto Satonen kirjoittaa.

Hän huomauttaa asioiden suhteuttamisesta. Niin kauan kuin Helsinki lämmittää kivihiilellä, sitä ”tuskin pidetään missään päin maailmaa ekologisena edelläkävijänä, riippumatta siitä mitä se vierailleen ruokapöydässä tarjoaa”.

– Suomalaiselle elintarvikeviennille on kuitenkin paha takaisku, jos tieto Helsingin päätöksestä leviää maailmalle. Muille on vaikeaa myydä sellaista tuotetta, jota ei itsekään suositella käytettäväksi.

– Kyse ei ole pienestä asiasta. Koko elintarvikeketju työllistää Suomessa lähes 300 000 ihmistä. Heistä suuri osa on mukana liha- tai maidontuotantoketjussa. Helsingin kaupungin virkamiehet olivat asiassa ajattelemattomia ja lähettivät täysin väärän signaalin.

Maanviljelijät ja koko elintarvikeketju työskentelevät Satosen mukaan tällä hetkellä kovan paineen alla. Helpotusta on haettu juuri viennistä.

Kokoomusedustajan mukaan suomalainen maatalous on hyvin tiukassa tilanteessa. Huonon sadon myötä maataloustulo putoaa tänä vuonna mahdollisesti jopa viidenneksen.

– Samaan aikaan tuotantopanosten ja energian hinnat ovat nousseet. Ruuan hinta tulee mahdollisesti nousemaan tulevana vuonna, mutta tällä hetkellä tuottajan saama hinta ei vastaa tuotantopanoksien hintakehitystä. Maatalouden kannattavuus on siis hyvin heikko, Satonen toteaa.

– Samaan aikaan maatalous on nostettu tikun nokkaan ympäristöasioissa. Hyvin vähälle huomiolle on jäänyt se, että eläinyksikköä ja tuotantomääriä kohden ympäristörasitus on pienentynyt merkittävästi ja samalla eläinten hyvinvointia on parannettu. Investoinnit ja modernisointi vievät eteenpäin sekä ympäristöasioita että eettisiä tuotantomenetelmiä. On kuitenkin selvää, että jos maatalous ei ole kannattavaa, niin se ei kykene myöskään investoimaan ympäristöystävällisempään tuotantoon.