Kokoomusedustaja: Ei pakkokiintiöitä perhevapaisiin

Pia Kauman mielestä tärkeä perusperiaate vanhempainvapaissa on joustavuus.

Kansanedustaja Pia Kauman (kok.) mielestä perheissä on paras asiantuntijuus päättää, kumpi vanhemmista on kotona lapsen kanssa ja kuinka kauan.

Väestöliiton eilen julkaiseman perhebarometrin mukaan suomalaiset haluavat päättää itse perhevapaidensa käytöstä. Kyselyn mukaan suomalaiset ovat tyytyväisiä nykyiseen malliin, jossa vanhemmat voivat vapaasti päättää, kumpi vanhemmista käyttää perhevapaat.

– Perhevapaiden uudistuksessa on tärkeää huomioida vanhempien toiveet. Ei pakkokiintiöiden lisäämistä, vaan aitoa valinnanvapautta, Kauma linjaa.

Väestöliiton kyselyn mukaan vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että perheiden tulee voida itse päättää vapaasti ja joustavasti perhevapaiden käytöstä. Kauman mukaan kysely osoittaa, että kiintiöitä ei tarvita ja kaikenlainen pakko koetaan epämielekkäänä.

– Viime aikoina on puhuttu väestökadosta ja siitä, etteivät nuoret parit halua enää lapsia. Kyse on elämäntavan ja osittain myös arvojen muutoksesta, johon tulee vastata siten, ettei vanhemmuudesta rakenneta liian ongelmallista. Lapsista voi puhua myös myönteiseen sävyyn ja siitä, mitä kaikkea elämässä voi tehdä siitä huolimatta ja ehkä jopa sen ansiosta, että on pieniä lapsia, Kauma sanoo.

Kyselyn mukaan perheet kaipaavat joustavuutta perhevapaisiin ja mahdollisuutta yhdistää osa-aikatyö vapaisiin.

– Hoitovapaiden järjestäminen pidemmälle aikavälille kuin nykyään on myös toivelistalla. Esimerkiksi silloin, kun lapsi aloittaa koulun tai on jokin elämänmuutos meneillään, johon tarvitaan aikaa lapsen kanssa. Tärkeä perusperiaate vanhempainvapaissa on joustavuus, Kauma päättää.