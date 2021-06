Kokoomus yrittäjien ykköspuolue

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueiden kannatus yrittäjien parissa on vaivoin neljännes.

Kantansa kertoneista yrittäjistä 47 prosenttia aikoo äänestää kokoomusta. Toiseksi suosituin on perussuomalaiset (19 %) ja kolmas keskusta (10 %), jonka kannatus on vahvistunut eniten edellisestä mittauksesta.

– Hallituspuolueiden kannatus yrittäjien parissa on vaivoin neljännes, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kertoo.

Kokoomuksen yrittäjäkannatus on pysynyt vakaasti yli 40 prosentissa. Myös perussuomalaisten yrittäjäkannatus on ollut tasaisesti viime vuodet noin viidenneksen. Keskustan yrittäjäkannatus on laskujakson jälkeen kääntynyt nousuun.

Aiemmissa kyselyissä kysyttiin, mitä puoluetta äänestäisi eduskuntavaaleissa. Nyt kysyttiin siis äänestysaikeita kuntavaaleissa.

– Arvelen, että tässä näkyy kuntavaalien luonne ja se, että keskustalla on paljon yrittäjäehdokkaita kunnissa eri puolilla maata, Pentikäinen kommentoi.

– Yrittäjiä on noin 300 000. He ovat aktiivisia äänestäjiä. Monen kanta on yhä auki, joten vaalityöhön kannattaa panostaa. 24 prosenttia yrittäjistä ei halua tai osaa kertoa kantaansa, hän lisää.

Vihreät on neljänneksi suosituin yrittäjien parissa (7 % kantansa kertoneista) ja Liike Nyt viides (5 %).

Kokoomuksen kannatus korostuu yrityskoon kasvaessa, teollisuudessa ja Suomen Yrittäjien jäsenten parissa. Vihreiden kannatus on korkein yksinyrittäjien parissa ja palvelualoilla.

Kokoomus on selkeä ykkönen kaikkialla maassa. Alueelliset erot ovat suurimmat keskustalla, joka taistelee kakkospaikasta perussuomalaisten kanssa Pohjois- ja Itä-Suomessa. Vihreät ja Liike Nyt taistelevat kolmospaikasta Uudellamaalla.

Sukupuolierot ovat huomattavia erityisesti kokoomuksella ja perussuomalaisilla, joiden kannattajien joukossa on enemmän miehiä.

Vihreillä taas on selkeästi enemmän naisyrittäjätukijoita. Naiset eivät miehiä useammin halua tai osaa vielä kertoa kantaansa suosikkipuolueesta.

Keskustan ja vihreiden tukijoiden joukossa korostuvat nuoremmat yrittäjät

Yrittäjäehdokkaita on lähes 6500

Yrittäjiä on kuntavaaleissa ehdolla lähes 6 500, mikä on yhdeksän prosenttia enemmän kuin kuntavaaleissa 2017. Eniten on kasvanut perussuomalaisten yrittäjäehdokkaiden määrä.

Kokoomuksen listoilla on Yrittäjien tietojen mukaan 1 797 yrittäjää, keskustalla 1 670 ja perussuomalaisilla 1 106 (tilanne 19.5.). Yrittäjien osuus on suurin Liike Nytillä (37 %), kokoomuksella (28 %) ja keskustalla (24 %).

Viime vaaleissa valituista valtuutetuista noin 23 prosenttia oli yrittäjiä. Näissä vaaleissa yrittäjien osuus ehdokkaista on 18 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin 2017.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 013 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Yrittäjägallup ei ole Suomen Yrittäjien jäsenkysely, vaan otos pyritään rakentamaan niin, että gallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 6.5.-14.5.2021.