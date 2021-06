Kokoomus yllättäen suurimmaksi puolueeksi Oulussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus on saamassa yhden paikan enemmän kuin keskusta.

Kokoomus on nousemassa suurimmaksi puolueeksi Oulussa 21,7 prosentilla. Keskusta on jäämässä toiseksi 21,1 prosentilla.

Kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi on nousemassa perussuomalaiset 13,5 prosentilla ja vasemmistoliitto on putoamassa neljänneksi 13,3 prosentilla.

Eniten ääniä Oulussa on kerännyt vasemmistoliiton kansanedustaja, tuleva sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 2 113 äänellä. Toiseksi eniten ääniä on kerännyt Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kokoomuksen ehdokas Juha Hänninen, 1 933 ääntä. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on saanut 1 731 ääntä. Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.) sai 1 710 äämtä. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula sai 1 685 ääntä.

Äänistä on laskettu lähes 98 prosenttia Oulussa.