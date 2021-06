Alberto Claramunt: Kokoomus vs. SDP – miten tässä näin kävi?

Jos kannatuskyselyt pitävät kutinsa vaalipäivänä, suurin uutinen on yhden ilmiön vaimentuminen.

Sanna Marin presidentiksi, get over it! Jotenkin tähän tyyliin jyrättiin vielä viime syksynä. Suomella oli pääministeri, joka kävi läpi selkokielellä suurten medioiden pääkanavilla koronan hallintaa ilman kunnon vastusta.

Toisaalla samaan aikaan. Kokoomus tutki rajapintojaan, kuten pitääkin, asetteli sanojaan vaikeassa tilanteessa oppositiossa, jossa vastuksena oli suosittu pääministeri ja korona. Petteri Orpo selvitteli julkisuudessa sisältä vuodettuja tuloksia jne.

Tilanne tänään Ylen gallupin jälkeen: kokoomus on yltämässä edellisten kuntavaalien tasolle, toki nyt oppositioasemasta, ja on nousemassa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa Helsingin takana. Jopa pääministerin kotikaupunki voi mennä takaisin kokoomukselle.

SDP tänään: Valovoimainen Sanna Marin olisi jäämässä edellisen puheenjohtajan Antti Rinteen kuntavaalituloksen alle. Ay-jyrä ja keski-ikäinen äijä Rinne sai 19,4 prosentin kannatuksen puolueelleen 2017 kuntavaaleissa ja nyt tuorein gallup osoittaa 17 prosenttia. Vaalien loppusuora näyttää kannatukselle laskua.

***

Jos Ylen gallupit pitävät pintansa, vaalien suurin uutinen on se, että Sanna Marin palasi kuolevaiseksi. Ilmiö on tällä haavaa taputeltu.

Otetaan ensiksi selittävä tekijä SDP:n näkökulmasta. Kuntavaalit eivät ole otollisin vaali pääministeripuolueelle. Ihmiset voivat kuntavaaleissa kokeilla ja protestoida miettiäkseen eduskuntavaaleissa, kenelle vallan lopulta antaa. Tämä logiikka tukee kokoomusta ja laskee demareita.

Sitten on Marinin omaan piikkiin meneviä syitä. Ehdokasasettelu oli demareiden kannalta aneeminen. Puolueen toimijat hehkuttivat Marinin pääministerikauden alusta alkaen, että nuoret on saatu demarikoukkuun ja into on kova. Kuntavaalien tuloksen kannalta oleellinen ehdokashankinta oli kuitenkin mahalasku ottaen huomioon väitetty Marin-into.

Hallitus riitelee. On vaikea sanoa, mistä kaikesta on kysymys, mutta riitelystä vastaa pääministeri. Kysykää vaikka kokoomuslaisilta ex-pääministereiltä. Pidän ennen näkemättömänä, että pääministeri viiltää ministeritovereitaan julkisessa paneeleissa, että he pakenevat vastuuta ja poimivat rusinoita pullasta.

Vaikka muiden puolueiden kannatusahdinko vetää narua kireälle, ei pääministeri voi syyttää muita, jos maakuntaverosta on epäselvyyttä, jos koronasta avautuminen on avointa riitelyä tai jos Marin itse alkaa sooloilla Suomeen lisää veroprogressiota, kun veroista vastaava ministeri ja keskustan puheenjohtaja taistelee puolueensa kanssa olemassa olonsa oikeutuksesta. Omat ydinkannattajat taputtavat Marinille, sitoutumattomat kaikkoavat. Pääministerin johtajuutta haastetaan nyt toden teolla ihan siitä aamupalasta riippumattakin.

***

Sanna Marinia voi kehua rehellisyydestä. Nuoren sukupolven vasemmistolaisempi demari on näyttänyt aatettaan. Velka ei erityisesti huoleta, veroja ei ole varaa laskea vaan progressiota siis pitäisi paremminkin kiristää ja hyvinvointiyhteiskuntaa voidaan laventaa.

Kun häntä vertaa vaikkapa Tampereen pormestariin Lauri Lylyyn, erot näkyvät. Entinen SAK:n puheenjohtaja tietää, että kakkua on leivottava duunarien ja johtajien voimin, ennen kuin siitä on jaettavaksi.

Entä kokoomus? Vaalien on sanottu olevan Petteri Orpolle koetinkivi. Kokeneena poliitikkona hän tietää sen itse vallan hyvin. Puheenjohtajan takana kärkkyvät suositut varapuheenjohtajat Antti Häkkänen ja Elina Valtonen on otettu mukaan kampanjaan.

Kokoomuslaiset haluavat katsoa, mitä tällä joukkueella saadaan aikaan. Kuntavaalien jälkeinen analyysi ja siitä seuraavat liikkeet kiinnostavat kaikkia ja erityisesti kokoomuksen johtavia poliitikkoja. Myös hallituksen elonkehä voi yllättää: ei ole mitenkään varmaa, että keskusta hajottaisi hallituksen, jos se kerää lopulta siedettävän tuloksen – sellaisen, joka oikeuttaa sen selväksi neloseksi. PS etenee joka tapauksessa.

Kysyin aiemmin, että nukkuuko porvari huonosti. Porvari nukkuu nyt paremmin. Vaalipäivä on vasta edessä.

Alberto Claramunt Alberto Claramunt on Verkkouutisten ja Nykypäivän päätoimittaja.