Kokoomus valitsi uudet varapuheenjohtajat

Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen ja Mari-Leena Talvitie on valittu kokoomuksen varapuheenjohtajiksi.

Antti Häkkänen sai 625,6 ääntä, Sanni Grahn-Laasonen 535,6 ääntä ja Mari-Leena Talvitie 392,2 ääntä.

Valitsematta jäivät 320,4 ääntä saanut entinen kansanedustaja Janne Sankelo ja 159 ääntä saanut ylöjärveläinen kaupunginvaltuutettu Juho Ojares.

Häkkänen on kokoomuksen kansanedustaja ja oikeusministeri. Hän on kotoisin Mäntyharjulta. Sanni Grahn-Laasonen on kokoomuksen kansanedustaja ja opetusministeri. Hän on kotoisin Forssasta. Oululainen Mari-Leena Talvitie on kokoomuksen kansanedustaja. Hän on ollut kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja vuosina 2014-2018.

Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Lappeenrannasta kotoisin oleva Aura Salla. Hän on EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin erityisneuvonantaja.

Valinnat tehtiin puoluekokouksessa Turussa.