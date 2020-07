Kokoomus vaatii tiukempia ehtoja elpymispaketille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Edustajien mukaan nykyistä ehdotusta pitää olennaisesti muuttaa.

Kokoomuksen suuren valiokunnan jäsenten Anne-Mari Virolaisen, Arto Satosen, Sinuhe Wallinheimon, Pia Kauman ja Ville Kauniston mukaan Suomi ei voi hyväksyä nyt esillä ollutta EU:n elpymispakettia.

Kokoomusedustajien mukaan paketin on oltava pienempi ja lainapainotteisempi. Myös lainojen maksuaika on edustajien mukaan liian pitkä.

– Suomi ei voi sellaisenaan hyväksyä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin ehdotusta EU:n elpymiskokonaisuudeksi. Suomen on edellytettävä tukimuodoilta tiukempaa ehdollisuutta ja selkeämpiä kriteerejä sekä euroalueen velkakestävyyden parantamista osana ratkaisua, Anne-Mari Virolainen toteaa.

– EU:n koronaelvytyksen täytyy painottua niille alueille ja sektoreille, jotka kärsivät koronakriisistä eniten. Tuoreessa komission talousennusteessa Suomen talouskasvu ensi vuonna on EU-maista kaikkein hitainta. Hallituksen on neuvoteltava sellainen paketti, joka on Suomelle mahdollisimman edullinen, Arto Satonen sanoo.

Kokoomusedustajat korostavat, että jokaisen EU:n jäsenvaltion on jatkossakin vastattava omasta taloudestaan ja omista veloistaan. Tämä on heidän mukaansa ollut pitkään Suomen periaatteellinen linja EU-politiikassa.

– Suomen pitää pääministeri Sanna Marininkin (sd.) kaudella pitää kiinni yhteistyösuhteista jäsenvaltioihin, kuten Tanskaan ja Alankomaihin, jotka jakavat meidän tavoitteemme EU- ja euroalueen velkakestävyydestä ja jokaisen jäsenvaltion vastuusta omasta taloudestaan ja veloistaan. Yhteistyösuhteiden avulla on mahdollista yrittää saada aikaan merkittäviäkin, erityisesti ehdollisuuteen liittyviä parannuksia nyt neuvoteltavana olevaan elpymiskokonaisuuteen, Pia Kauma katsoo.

Elpymisrahaston luomiselle pitäisi edustajien mukaan asettaa myös velkakestävyyttä parantavia toimia. Myös velat tulisi hinnoitella todellisen riskin mukaan.

– Vahvan sijoittajanvastuun periaatteen toteutuminen edellyttää velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa. Hallituksen on kytkettävä velkajärjestelymekanismi osaksi EU:n budjettiratkaisua, Sinuhe Wallinheimo sanoo.

– EU-tason päätösten on kannustettava jäsenvaltioita kestävään taloudenpitoon ja kilpailukykyä kasvattaviin rakenteellisiin uudistuksiin. Ehdotamme tutkittavaksi mahdollisuutta, että lainamuotoinen tuki voitaisiin muuttaa kokonaan tai osittain avustukseksi, jos saajavaltio toteuttaa elpymissuunnitelmassa lupaamansa rakenneuudistukset, Ville Kaunisto toteaa.