Kokoomus vaalivoittoon korkeakoulujen edustajistovaaleissa

Kokoomus on noussut vaalivoittajaksi korkeakoulujen edustajistovaaleissa, jotka käytiin tänä vuonna kaikissa Suomen korkeakouluissa HYY:n ja TREY:n ylioppilaskuntia lukuun ottamatta.

Edustajistot päättävät ylioppilas- ja opiskelijakunnissa muun muassa poliittisista linjoista ja tavoitteista, budjetista sekä valitsevat ylioppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset.

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan vt. puheenjohtaja Niina Hämäläinen pitää tulosta osoituksena siitä, että puolueen kysyntä opiskelijoiden keskuudessa on nousussa.

– Puolueen valtakunnallinen suosio siivitti menestystämme selkeästi myös korkeakoulujen edustajistovaaleissa ja kova työ tuotti tulosta, Hämäläinen toteaa tiedotteessa.

Kokoomuslaisten ehdokkaiden määrä kasvoi sekä absoluuttisesti että suhteellisesti korkeakoulujen edustajistovaaleissa. Kokoomus muun muassa tuplasi edustajistopaikkansa TYY:ssä, AYY:ssä ja LTKY:ssä ja esimerkiksi JYY:ssä paikkoja tuli yksi lisää ja ISYY:ssä kaksi lisää.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin rynnittiin muun muassa JAMKO:ssa neljällä uudella paikalla ja METKA:ssa paikkamäärä kaksinkertaistui.

– Ääni opiskelevalle kokoomuslaiselle oli näissä vaaleissa ääni opiskelijoiden mielenterveyden ja ahkeruuden puolesta. Kokoomuksen vastuullinen taloudenpidon linja ulottuu ylioppilas- ja opiskelijakuntiin opiskelijoiden parhaaksi, ja koronakurimuksen jälkeen opiskelijakulttuurin elävöittämiselle ja opiskelun tuomiselle 2020-luvulle on huutava tarve. Nämä teemat purivat odotetusti opiskelijoihin, Niina Hämäläinen sanoo.

Hänen mukaansa tulos on viesti myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle.

– Opiskelijat selkeästi haluavat parannusta nykytilanteeseen, johon hallitus ei ole pystynyt vastaamaan. Ei riitä, että hallitus juhlii koulutuksen kunnianpalautuksella ja se nostaa opintotuen tulorajoja nostetaan vain väliaikaisesti 25 prosentilla. Se ei ole mikään voitto, se on vetelä kädenpuristus opiskelijoille, Hämäläinen toteaa.

En yleensä sano näin, mutta nyt sen teen. Tämä on suorastaan veret seisauttava vaalivoitto! 💪 Tämä edustajistovaalitulos on vahva osoitus siitä, että Kokoomuksen kysyntä opiskelijoiden keskuudessa on korkeassa nousussa. #kokoomus https://t.co/rd9atCGf20

— Niina Hämäläinen (@NiinaHama) November 3, 2021