Kokoomus: Terveydenhuollon henkilöstölle ohituskaista koronatesteihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puoluesihteerin mukaan ruuhkautuneet jonot uhkaavat terveydenhuollon toimintakykyä.

Kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko vaatii, että terveydenhuollon henkilöstölle ja heidän perheenjäsenilleen avataan oma ohituskaista koronatesteihin.

Hänen mukaansa ruuhkautuneet jonot uhkaavat terveydenhuollon toimintakykyä.

– Terveydenhuollon kapasiteetti on jo nyt venytetty rajoilleen. Jos osa henkilökunnasta joutuu olemaan viikon poissa odottamassa testitulosta, se ruuhkauttaa terveydenhuollon ja vie henkilökunnan jaksamisen äärirajoille, Kokko toteaa.

Hänen mukaansa koronatesteissä on katsottava kokonaisuutta, jotta terveydenhuollon kapasiteetti ei pääse ruuhkautumaan.

– Terveydenhuollon kokonaisuuden kannalta on välttämätöntä, että henkilöstö saa mahdollisimman nopeasti testituloksen. Sen lisäksi, että korona tuottaa töitä, on päästävä purkamaan keväällä syntynyttä hoitovelkaa. Jos jatkuvasti osa henkilöstöstä on omaehtoisessa karanteenissa, hoitovelka jatkaa kertymistään, Kokko sanoo.