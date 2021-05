Kokoomus tekisi autoilusta puhtaampaa, ei kalliimpaa

Kokoomus vaatii autoilun kustannustaakan pitämistä aisoissa sekä teiden laittamista kuntoon.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä autoilu on tulevaisuudessakin keskeinen liikkumisen muoto ja se ei näe, että autoilun liikennesuorite tulisi laskemaan merkittävästi tulevina vuosikymmeninä.

Samalla eduskuntaryhmä pitää keskeisenä, että liikenteen päästöt saadaan laskuun.

– Kokoomus katsoo, ettei itse autoilu ei ole ongelma – se on osa sujuvaa liikennettä. Ongelma on autoilun aiheuttamat päästöt. Uskomme autoilun päästövähennyksissä porkkanaan kepin sijasta. Autovero on yksi keskeinen syy siihen, miksi autokanta on Suomessa yksi Euroopan vanhimmista, toteaa liikennevaliokunnan jäsen, kansanedustaja Matias Marttinen.

Hänen mukaansa kokoomus haluaa, että ihmisillä on mahdollisuus ajaa turvallisemmilla ja pienipäästöisimmillä autoilla.

– Keskeisin keino uudistaa autokantamme vähäpäästöisemmäksi on poistaa autovero.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän tavoite on, ettei autoilun kustannustaakkaa lisätä enää entisestään. Siksi se suhtautuu kielteisesti ruuhkamaksuihin, polttoaineveron nostamiseen sekä autoilun verotaakan kasvattamiseen.

Eduskuntaryhmän mielestä ruuhkamaksut heikentäisivät työvoiman liikkuvuutta ja siten talouden elinvoimaa ja erityisesti pienituloisten töihin autoilevien ihmisten ostovoimaa.

– Tietullit muodostaisivat käytännössä uuden työssäkäyntiveron. Ne romuttaisivat kaupunkiseuduilla työnteon kannustimia ja vähentäisivät varsinkin matalapalkka-aloilla työnteon kannattavuutta. Esillä on ollut malleja, joissa kustannukset olisivat jopa yli tuhat euroa vuodessa, toteaa Marttinen.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa lisäksi lyhentää tieverkoston korjausvelkaa tukemalla paikallisia asumista ja liikennettä tukevia hankkeita Valtion asuntorahaston pääomista.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnan tilaama asiantuntijaselvitys asuntopolitiikasta on suositellut rahaston likvidien varojen ohjaamista kaupunkirakennetta kehittävien ja asumista edistävien liikennehankkeiden rahoitukseen.

– Kokoomus haluaa kuroa umpeen Suomen tiestön korjausvelan – huonokuntoiset tieosuudet heikentävät työvoiman liikkuvuutta, paikkakuntien saavutettavuutta, ja siten niiden elinvoimaa, toteaa Marttinen.