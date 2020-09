Kokoomus sotesta: Hallituksen esitys ei tuo nopeampaa hoitoonpääsyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petteri Orpon mukaan suomalaiset haluavat maakuntahallinnon sijasta parempia palveluita.

Kokoomuksen mukaan hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa ihmisten tarpeet ja palveluiden parantaminen on jätetty maakuntahallinnon rakentamisen jalkoihin.

Puolueen julkaisemasta lausunnosta kertoivat puheenjohtaja Petteri Orpo ja varapuheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen. Heidän mukaansa hallituksen maakuntamalli ei ratkaise sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmia, vaan lisää niitä.

– Suomalaiset eivät ole pyytäneet maakuntahallintoa, vaan parempia palveluita. Nykyisellä esityksellä ei ratkaista hoitoonpääsyn tai palveluiden rahoittamisen ongelmia – siis niitä syitä, joiden takia koko uudistusta tehdään. Maakuntahallinnosta on luovuttava ja keskityttävä palveluiden uudistamiseen, Petteri Orpo sanoi tiedotustilaisuudessa.

Orpon mukaan hallitus on laittamassa hallinnon uusiksi liian vähäisillä voimavaroilla, epärealistisella aikataululla ja kilpailua rajoittamalla. Sote-palveluiden asiakkaille se tarkoittaa palveluiden keskittymistä sekä niiden laadun ja saatavuuden heikkenemistä.

– Hallituksen mallissa palveluiden tuottaminen halutaan keskittää julkisiin käsiin. Se on väärä suunta. Me tarvitsemme yksityisen ja kolmannen sektorin mukaan tuottamaan palveluita. Ihmisten kannalta on yksi ja sama, kuka palvelut tuottaa. Hoitoonpääsy, laatu ja kustannustehokkuus ratkaisevat, Anna-Kaisa Ikonen totesi.

Kuntien talous on jo suurissa vaikeuksissa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen esittämän uudistuksen vaikutukset kuntiin ovat kokoomuksen mukaan kestämättömällä pohjalla. Esitys käytännössä tuhoaisi kaupunkien toimintamahdollisuudet heikentämällä niiden tulorahoitusta ja investointikykyä.

Anna-Kaisa Ikonen huomautti, että kuntien tuloihin suhteutettu velkamäärä uhkaa kaksinkertaistua. Esityksestä puuttuvat lisäksi vaikuttavat keinot sote-kustannusten kasvun hillitsemiseksi.

– Esitetty muutos jättäisi kunnat täysin kestämättömään tilanteeseen. Kuntien talous on jo valmiiksi erittäin vaikeassa tilanteessa, mutta uudistuksen myötä se heikkenisi edelleen. Käytännössä uudistus tarkoittaa, että kuntien tulot lähtevät, mutta velat jäävät. Kuntien kyky investoida tulevaan viedään uudistuksella käytännössä kokonaan, Ikonen sanoi.

– Kun valta ja vastuu palveluista on samoissa käsissä, on päättäjillä intressi pitää huolta palveluiden kustannustehokkuudesta ja kohtuullisesta verotasosta. Tällaisesta järjestelmästä ei kannata luopua, vaan sote-palveluiden rahoitusta on jatkossakin kehitettävä siten, että se kannustaa kuntia ennaltaehkäisemään terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia, Petteri Orpo jatkoi.

