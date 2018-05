Kokoomus: Sosiaaliturvasta tehtävä vastikkeellista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpon mukaan nykyinen malli on tullut tiensä päähän.

Kokoomus esittää vastikkeellisen sosiaaliturvamallin käyttöönottoa.

Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpon mukaan sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan vaalikauden suurimpia kysymyksiä.

– Sosiaaliturvamalli on tullut tiensä päähän. Työelämä on muuttunut, eikä sosiaaliturva pysty tähän vastaamaan, sillä se on liian passiivinen, Orpo sanoo.

Mallia valmistellut kansanedustaja Arto Satonen huomauttaa, että hyvinvointipalveluiden rahoitus voidaan turvata vain työllisyyden kasvun kautta.

– Sosiaaliturvaa on välttämätöntä uudistaa. Tulevaisuuden sosiaaliturva vähentää ja tasoittaa kannustinloukkuja kannustaen työn tekemiseen ja yrittäjyyteen. Uudistuksen on luotava edellytykset nostaa työllisyysasteemme tasolle, jolla muut Pohjoismaat jo ovat, Satonen toteaa.

Uudistuksessa eri tulonsiirrot yhdistettäisiin yhdeksi yleistueksi, kuten Britanniassa. Muutos koskisi toimeentulotukea, asumistukea, peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea.

– Osa-aikaisten ja lyhytkestoisten töiden tekemisen tulee aina olla kannattavampaa täyden työttömyyden sijasta. Jokaisen on ensisijaisesti tultava toimeen omalla työllään, mutta tarvittaessa sosiaaliturvalla voidaan täydentää pieniä työtuloja, Satonen sanoo.

– Tärkeintä on, että jokainen tekee ja yrittää parhaansa osallistuen työmarkkinoille mahdollisuuksiensa mukaan. Järjestelmän tulee kannustaa passiivisuuden sijaan aina aktiivisuuteen, työntekoon, osallistumiseen ja itsensä kehittämiseen.

Tuki leikkaantuisi kuukaudeksi 20 prosenttia, jos työtön olisi täysin passiivinen. Tilapäinen leikkaus voisi olla enimmillään 40 prosenttia.

Mallia esiteltiin torstaina eduskunnassa. Ehdotus uudesta sosiaaliturvamallista on tarkoitus hyväksyä kokoomuksen puoluekokouksessa Turussa.