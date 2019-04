Kokoomus: Siviilipalveluksesta kansalaispalvelus, naiset kutsuntoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus katsoo, että varusmiespalveluksessa menestyminen ei riipu sukupuolesta.

Kokoomus on julkaissut puoluehallituksen hyväksymän linjauksensa asevelvollisuuden tulevaisuudesta. Kokoomuksen mukaan uskottavan reservin tuottava yleinen asevelvollisuus on edelleen suomalainen tapa varmistaa sotilaallinen maanpuolustuskyky.

− Yleinen asevelvollisuus on Suomen puolustusjärjestelmän ydin. Asevelvollisuutta pitää jatkuvasti kehittää, jotta sen tehokkuus, hyväksyttävyys ja korkea maanpuolustustahto säilyvät. Asevelvollisuuden näkökulmasta on tarpeellista turvata myös puolustusvoimien riittävä rahoitus, jotta koulutus- ja maastovuorokausia sekä kertausharjoituksia on riittävästi, valmisteluun osallistunut kansanedustaja Sofia Vikman sanoo.

Kokoomus tunnistaa huolen nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän tasa-arvoisuudesta. Kokoomus katsoo, että varusmiespalveluksessa menestyminen ei riipu sukupuolesta vaan yksilöllisistä kyvyistä, motivaatiosta ja koulutuksesta.

− Ensimmäinen askel kohti tasa-arvoista asevelvollisuutta on kutsuntojen laajentaminen koskemaan myös naisia. On jo pidempään ollut täysin selvää, että vain äärimmäisen harvoissa sotilastehtävissä sukupuoli vaikuttaa kykyyn suoriutua niistä. Puolustusvoimien palvelukseen pitää pitkällä aikavälillä saada parhaat kyvyt sukupuolesta riippumatta, sanoo valmisteluun osallistunut Kokoomusnuorten puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Kokoomuksen mukaan siviilipalvelus tulisi korvata kansalaispalveluksella, joka toisi maanpuolustukseen osallistumisen niidenkin ulottuville, jotka eivät asevelvollisuutta suorita.

− Nykymuotoisesta siviilipalveluksesta tulisi pyrkiä luopumaan ja korvaamaan se kansalaispalveluksella, joka suuntautuisi täysimääräisesti kokonaisturvallisuuden tarpeisiin.

Kansalaispalveluksessa tulisi kouluttaa kokonaisturvallisuuden kannalta merkittäviä taitoja, kuten yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja hybriditilanteisiin varautumista sekä muita aseettomia kokonaisturvallisuuden kannalta keskeisiä taitoja, sanoo valmisteluun osallistunut Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo.