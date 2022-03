Kokoomus selkeästi yrittäjien ykköspuolue

Yrittäjien arvosana hallituksen koronapolitiikasta laskee.

Hallituksen kouluarvosana koronakriisin hoidosta on laskenut. Yrittäjien antama arvosana on nyt 6,5. Tämä on toiseksi alhaisin koronakriisin aikana. Kokoomus on puolueista selvästi suosituin yrittäjien parissa.

Kouluarvosana hallitukselle koronakriisin hoidosta on laskenut huhtikuusta 2020 selvästi, arvosanasta 7,6 arvosanaan 6,5. Kriittisimpiä ovat pienet työnantajat ja rakentamisessa toimivat.

– Suomessa ylläpidettiin kauan ylimitoitettuja rajoituksia ja hallitus näperteli pitkään niiden kanssa. Se näkyy arvostelun kasvuna, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi.

Kokoomus on selvästi suosituin puolue yrittäjien parissa. Puolueen kannatus on suurin koskaan Yrittäjägallupeissa. Muutos on tosin virhemarginaalissa.

Yrittäjistä 41 prosenttia kertoo äänestävänsä kokoomusta, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Toiseksi suosituin yrittäjäpuolue on perussuomalaiset 13 prosentin kannatuksella. Liike Nyt ja keskusta saivat kuusi prosenttia.

– Laaja joukko yrittäjiä arvostaa tapaa, jolla kokoomus suhtautuu talouteen. Puolueen kannatus on noussut ennätyskorkealle, Pentikäinen sanoo.

Perussuomalaisten kannatus on laskenut, samoin keskustan. Liike Nyt noussut haastamaan keskustaa kolmannesta sijasta. Se on nyt korkein koskaan.

Viisi prosenttia yrittäjistä ei aio äänestää ja 13 prosenttia ei joko halua tai osaa sanoa kantaansa.

Jos tuloksista jätetään pois ne, jotka eivät aio äänestää tai eivät halua tai osaa kertoa kantaansa, kokoomuksen kannatus on 49 prosenttia, perussuomalaisten 16 prosenttia, keskustan ja Liike Nytin seitsemän prosenttia ja vihreiden kuusi prosenttia.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar 9.–15. helmikuuta. Tutkimukseen vastasi 1 049 yritysten edustajaa. Luottamusväli on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.