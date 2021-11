Kokoomus selkeästi suosituin yrittäjien aluevaalikyselyssä

Toiseksi suosituin puolue yrittäjien keskuudessa on perussuomalaiset 12 prosentin kannatuksella. Keskustaa äänestäisi kuusi prosenttia yrittäjistä.

SDP saa yhtä paljon kannatusta kuin Liike nyt eli kolme prosenttia. RKP ja vihreät viehättävät kahta prosenttia yrittäjistä, vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja ryhmä muut prosentin verran.

Ei äänestävänsä yrittäjistä ilmoittaa viisi prosenttia, kymmenen prosenttia ei halua sanoa ja 18 prosenttia ei osaa sanoa.

– Koko vasemmiston ja mukaan lukien vihreiden yhteenlaskettu yrittäjäkannatus on kahdeksan prosenttia. Paavo Lipposen aikoina SDP keräsi itse lähes viidenneksen kannatuksen. Myös keskusta on roimasti pudonnut aikaisemmista vuosista, tiivistää Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Ilta-Sanomissa.

Hän tulkitsee gallupin tulosta yrittäjä-äänestäjien valinnankaipuulla.

– Kyllä siinä on ilman yrittäjien turhautumista nykyiseen sote-malliin. Torjutaan sosialismia ja puolustetaan ihmisten oikeutta valita, Pentikäinen arvioi.

Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum internetpaneelin kautta.Tutkimukseen vastasi yhteensä 1029 pk-yrityksen edustajaa. Tiedonkeruu tehtiin 11.10.-18.10. 2021 välisenä aikana. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

