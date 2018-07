Kokoomus sallisi alkoholin nettimyynnin

Sinuhe Wallinheimon mukaan tavoitteena ovat selvät pelisäännöt alkoholin etämyyntiin.

– Kokoomus ei ole ainakaan pohtimassa nettimyynnin kieltoa, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo toteaa twitterissä.

Wallinheimo kommentoi tästä löytyvää Verkkouutisten juttua.

Korkein oikeus antoi tällä viikolla ratkaisunsa alkoholin etämyyntiä sivunneessa niin kutsutussa Alkotaksi-tapauksessa. Tuomioistuimen mukaan edellisestä alkoholilaista johdettu etämyynnin kielto ei ollut ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

Vuosien saatossa eläneeseen viranomaistulkintaan perustuva etämyyntikielto oli määrä kirjata selkeästi uuteen alkoholilakiin. Tähän mennessä kielto on ollut vaikeaselkoinen. Verkkouutisten tietojen mukaan useilta etämyyntiyrityksiltä on kannettu veroja Suomeen ilman, että niitä vastaan on nostettu syytteitä, vaikka etämyynti viranomaistulkinnan mukaan onkin alkoholirikos. Suomessa on myös vuosikausia toimineita etämyyjiä, jotka ovat maksaneet avoimesti verot myymistään ja kuljettamistaan juomista ilman mitään ongelmia viranomaisten kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kaavailema kieltopykälä kilpistyi kuitenkin EU-oikeudellisiin epäselvyyksiin ja kiistaan EU-komission kanssa. STM asetti sittemmin työryhmän pohtimaan etämyynnin kieltoa. Työryhmä esitti mietinnössään, että alkoholin etäosto sallittaisiin täysin ja etämyynti vain vähittäiskaupassa sallittujen, eli alle 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien, juomien osalta. Samalla ministeriö on valmistellut kulisseissa suunnitelmaa, jossa etämyynti hoituisi Alkon kautta.

Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa myyjä vastaa juomien kuljetuksen järjestämisestä toisesta jäsenvaltiosta Suomeen. Etäostossa siitä vastaa ostaja. Edellisessä verovastuu on myyjällä ja jälkimmäisessä ostajalla. Käytännössä eron tekeminen hankintatapojen välillä on vaikeaa. Korkeimman oikeuden ratkaisemassa Alkotaksin tapauksessa yrittäjä kuljetti poikkeuksellisesti juomat itse Suomeen asiakkailleen. Tavallisesti etämyynnissä on kuitenkin kyse erillisten kuljetusyritysten Suomeen toimittamista juomatilauksista.

Verkkouutisten tietojen mukaan kysymys etämyyntikiellosta on aiheuttanut kiistaa hallituspuolueiden välillä. Kokoomuslaiset ovat kritisoineet STM:n, keskustan ja ministeri Annika Saarikon (kesk.) toimintaa. Ministeriötä ja keskustalaisia on arvosteltu etämyyntiasian vääristelystä ja ennen kaikkea etämyyntikieltoon liittyvien EU-oikeudellisten ongelmien sivuuttamisesta. Etämyyntityöryhmän työstä on myös kriitikoiden mukaan ollut vaikea saada tietoa. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää tässä.

Kokoomus ei ole ainakaan pohtimassa nettimyynnin kieltoa. Tavoitteemme on mahdollistaa se entistä selvemmin pelisäännöin. #etämyynti https://t.co/g7wK1LpfzE — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) June 30, 2018