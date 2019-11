Perussuomalaisia toivotaan yhä välikysymykseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Kai Mykkäsen mukaan he haluaisivat opposition rintamaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toivoo edelleen perussuomalaisia mukaan Antti Rinteen hallitukselle jätettyyn välikysymykseen, jossa jo ovat kokoomus, KD ja Liike Nyt.

– Totta kai minusta olisi tärkeää, että koko oppositio yhtenäisesti osoittaisi hallitukselle, että eduskunnalle on annettava vain totuutta vastaavaa tietoa. Ja että omistajaohjauksen täytyy olla johdonmukaista, eikä voi perustua siihen että on annettu ymmärtää mutta Postilla onkin ihan eri käsitys siitä mitä on, Kai Mykkänen sanoo.

Kai Mykkäsen mukaan kokoomuksen ensimmäinen asia välikysymyksestä päättämisen jälkeen oli, että Petteri Orpo soitti Jussi Halla-aholle.

– Kävimme keskustelut. Jostain meille epäselvästä syystä perussuomalaiset ei halunnut välikysymykseen keskiviikkona tulla mukaan.

– Perjantaina olimme heihin uudestaan yhteydessä, kun tilanne oli mennyt eteenpäin, että olisiko nyt kiinnostusta tulla mukaan. Tässä kohtaa ei vastausta saatu, Mykkänen kertoo.

– Edelleen, nyt kun tiistaina eduskunnassa on välikysymyskeskustelu, luonnollisesti olemme halukkaita sopimaan perussuomalaisten kanssa, että he voisivat olla yhtenä rintamana kysymyksessä mukana.

Varapuhemies Juho Eerola (ps.) katsoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, että kokoomus oli lähinnä ilmoittanut asiasta ja pyytänyt allekirjoitusta tekstiin, joka oli närästänyt perussuomalaisia. Kokoomuksessa tämä kiistetään: kokoomus kutsui PS:n mukaan, tapasi Halla-ahon ja ryhmäjohtaja Ville Tavion ja tarjosi tekstin muokkaamista niin, että sen voisivat kaikki oppositiopuolueet hyväksyä.

”Ei tämä ole politiikan totuus”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi puolueensa puheenjohtajapäivillä puheessaan Järvenpäässä PS:n Jussi Halla-ahon haastattelua HS:ssa. Orpon mukaan siinä törmäsi ”hänen hokemaansa, että tässä maassa on käytännössä kaksi puoluetta: perussuomalaiset ja vihreät”.

– Pyydän saada huomauttaa, että on muitakin, Petteri Orpo sanoi railakkaasti nauraneelle kokoomusyleisölle.

– Hän tekee sen määrätietoisesti korostaakseen perussuomalaisia.

Orpon mukaan tämä ei ole kuitenkaan politiikan totuus. Hän jatkoi, ettei Suomen asioita ratkaista laidoilla eikä populistisilla yksinkertaistuksilla.

– Suomella on vaihtoehto. Se on kokoomus ja meidän hyvä politiikkamme. Meidän pitää pitää huolta isänmaasta niin, että puolustamme yksilöön uskovaa ja vastuulliseen markkinatalouteen perustavaa yhteiskuntaa, emme anna tämän vasemmistolaisen hallituksen muuttaa kehittämisen suuntaa.