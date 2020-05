Kokoomus kysyi keskustalta tukea maakuntien lentokentille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan Markus Lohen mukaan esitystä ei tehty vilpittömässä mielessä.

Eduskunnan täysistunnon debatissa maanantaina kokoomuksen Timo Heinonen puhui Finnairin pelastamisesta. Hänen mukaansa kokoomus on samaa mieltä koronassa kärsivän yhtiön pääomittamisesta.

– Mutta me olemme sitä mieltä, että maakuntien lentokenttien vuorot myös koronakriisin aikana pitää taata. Arvon keskusta, edustaja (Antti) Kurvinen, edustaja (Markus) Lohi. Oletteko te valmiita jopa ostopalveluin varmistamaan maakuntalentokenttien vuorot koronakriisin aikana syksystä eteenpäin?, Timo Heinonen kysyi tukea kokoomuksen esitykselle.

– Siellä on Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kemi-Tornio, Kokkola, Pietarsaari. Ne lennot ovat nyt uhattuina. Nyt on kysymys siitä, oletteko te keskustassa valmiit antamaan tuen tälle kokoomuksen esitykselle.

SDP:n Raimo Piirainen sanoi kokoomuksen esityksen olevan ”ihan hyvä, ja sitä täytyy kysyä vielä omistajaohjauksen puolelta, että onko tämä mahdollista”.

Keskustan Markus Lohi vastasi olevan ”äärimmäisen tärkeätä, että tästä salista lähtisi nyt täysin yksituumainen viesti omistajapolitiikasta Finnairille”.

– Että välittömästi kun lentoliikenne elpyy, pitää palauttaa maakuntien reitit. Kaikki olemassaolevat reitit. Nyt tämä kokoomuksen vastalause sisältää poliittisen koukun, johon ehkä pienet kalat voivat tarttua, mutta lohi ei tartu, Markus Lohi sanoi.

– Sitä olisi helppo kannattaa, jos voisin uskoa, että se olisi tehty vilpittömässä mielessä ja jaloin pyrkimyksin. Mutta kumpaakaan näistä en usko.

– Te tiedätte itsekin, ettei tälläinen ”piikki auki” tässä vaiheessa tällaiselle ostoliikenteelle ole ollenkaan mahdollista. Se vaatii EU:n luvan, pitkän valmistelun, avoimen kilpailutuksen. Kannattaisi tehdä kotiläksyt ennen tällaisia esityksiä. Lennot pitää turvata oikeassa järjestyksessä, ei poliittisilla manöövereillä, Lohi jatkoi.

Kokoomuksen Ben Zyskowiczin mukaan keskustan ministerit ja johto ovat julmistelleet, ettei tämä maakuntien kohtelu sovi.

– No kokoomus ei tyytynyt julmistelemaan. Meillä on konkreettinen ponsi, josta te pääsette vielä tänään äänestämään. Jolla ponnella turvataan näiden maakuntien lentoyhteydet, Ben Zyskowicz sanoi.

– Ja pitää sanoa, että kun on kuullut edustaja (Markus) Lohen, edustaja (Iiris) Suomelan ja edustaja (Paavo) Arhinmäen kaikki toisistaan poikkeavat selitykset, niin tähän voi todeta vain: seli seli.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman ihmetteli, onko kokoomuksella esittää asiaan joku rahasumma. Hänen mukaansa on tapahtunut muutos, jossa ”aikaisemmin tarkka taloudenpitäjä” kokoomus esittää oppositiopolitiikassaan lisämenoja.

Keskustan Antti Kurvinen totesi pitävänsä ajatusta suorasta tuesta kauniina, mutta ei toteuttamiskelpoisena. Kurvisen mukaan kokoomus ei ole ottanut asiasta selvää.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi, että on kysyttävä, halutaanko tukea Finnairia vai laajasti lentoyhteyksiä. Jos yhteyksiä maakuntiin ei olisi, tulisi Kulmunin mukaan mennä esitettyyn vaihtoehtoon – ”mutta se ei ole enää tukea Finnairille”.

– Se on ihan yleinen osapalvelusopimus sitten joka menee budjetista. Sihen on oma prosessinsa. Mutta nyt me haluamme tukea Finnairia, Kulmuni totesi.

Kokoomuksen ehdotuksessa todetaan , että hallitus ”ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, joilla turvataan myös poikkeusaikana riittävät, asukkaita kuin myös yrityselämää palvelevat lentovuorot” paikkakunnilla, joiden toiminnan jatkumisen Finnair on asettanut kyseenalaiseksi. Timo Heinosen mukaan asiassa nähdään, millä tavalla ”maakuntien puolueena ainakin tähän asti itseään pitänyt keskusta tulee toimimaan”.

– Valtiovarainministeri Kulmuni. Se ei riitä, että te käytätte puheenvuoron, jossa te toteatte että kyllä ne (vuorot) syksyllä palaavat, Timo Heinonen sanoi.

– Varsin voimakkaasti toitte keskustan riveistä esille tarvetta pääomittamisen kytkemiseksi lentovuoroihin. Mutta miten kävikään? Aikamoinen tussahdus valtiovarainvaliokunnassa, kun teidän johtamanne puolueen edustajat siellä istuivat hiljaa.