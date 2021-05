Kokoomus: Nyt on kyse muustakin kuin taloudesta

Kokoomus painottaa EU:n tuomaa turvallisuuspoliittista vakautta. Enemmistö ryhmästä kannattaa EU:n elpymispakettia.

Kokoomuksen mielestä EU:n elpymispaketissa on kyse muustakin kuin velan yhteisvastuusta. EU:n elpymispaketista käydyssä keskustelussa kokoomksen ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Ilkka Kanerva alleviivasi Suomen taloudellista ja turvalluuspolittista riippuvuutta EU:sta.

– Paketin kaataminen tarkoittaisi sen tosiasian unohtamista, että Suomi tarvitsee enemmän EU:ta kuin EU Suomea. Eurooppaa haastaa autoritäärisempään suuntaan muuttuva Venäjä sekä yhä aggressiivisemmin etujaan ajava Kiina. Naton ulkopuolisena maana meidän tärkein turvallisuustakeemme on kuitenkin Euroopan Unioni ja sen solidaarisuus, Kanerva sanoi.

Kokoomuksen ryhmä antaa edustajilleen vapaat kädet äänestyksessä, mutta enemmistö kannattaa EU:n elpymispakettia. Kokoomusta on hiertänyt EU:n ajautuminen velan yhteisvastuullisuuteen. Se vaatii EU:ta palaamaan talouskurin polulle. Kokoomus on tyytyväinen, että se sai valtiovarainvaliokunnan mietintöön 8-kohtaisen lausuman paluusta velkavastuuseen ja siihen, että paketti on kertaluonteinen.

– On palattava vastuulliseen europolitiikkaan eli kohti sitä, että jokainen EU-maa vastaa omista veloistaan, eikä toimivallan siirtoa unionille pidä yrittää salakuljettaa. Elpymispaketin on oltava ainutkertainen, kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan. Pidämme näitä välttämättöminä ehtoina hyväksyä valiokunnan mietintö, Kanerva sanoi.

– Jos näiden lausumien jälkeen, joku esittäisi näistä poikkeavaa, se vaatisi aina suomen eduskunnan hyväksynnän. Nämä ponnet sitovat Suomen nykyistä ja tulevia hallituksia ja edustavat Suomen viestiä Brysseliin ja muihin Euroopan pääkaupunkeihin, Kanerva jatkoi.

Ilkka Kanerva muistutti kokoomuksen olleen aikanaan ensimmäisenä ajamassa EU-jäsenyyttä. Tuolloinkin linjauksen katsottiin edustavan Suomen länsisuuntautuneisuuden vahvistamista ja tuovan turvallisuutta sotilaallisesti liittoutumattomaan Suomeen.

– On hyvä muistaa, että kriisit Euroopassa yleisesti ottaen nostavat ääriliikkeiden ja yltiönationalistien kannatusta. EU:han on heille otollinen maalittamisen kohde EU:ta on syytä arvostella silloin, kun siihen on asiallista aihetta. Nytkin näemme, että pakettiin liittyy ongelmia, mutta paketin hyväksyminen eduskunnan nyt asettamin ehdoin on Suomen etu, Kanerva päätti.