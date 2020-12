Kokoomus: Nykyiselle velkarallille on vaihtoehto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen ”toivon polun” peruskivi on työssä ja yrittäjyydessä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on kritisoinut pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta talouden hoidosta ja erityisesti siitä, ettei hallitus ei ole kyennyt esittelemään juurikaan työllisyyttä vahvistavia keinoja.

– Arvoisa pääministeri Marin ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.). Menot te olette kyllä osanneet huolestuttavankin hyvin päättää. Tulopuolelta ei voi teille hyväksyttävää arvosanaa antaa, kokoomuksen ryhmäpuheen pitänyt kansanedustaja Timo Heinonen sanoi eduskunnan käsitellessä opposition vaihtoehtobudjetteja.

Kokoomuslaisten mielestä suomalaiset ansaitsevat parempaa.

– Nykyisen vasemmistohallituksen ongelmienratkaisun kaava on ollut aina se helpoin mahdollinen. Ratkaisu on ollut lisävelanotto, lisävelkarahan jako. Samaan aikaan vasemmistohallitus on lykännyt kaikki välttämättömät päätökset eteenpäin, Heinonen totesi.

Suomalaiset haluavat työtä

Heinosen mukaan nykyiselle velkarallille on olemassa myös vastuullinen vaihtoehto, jota kokoomus kutsuu ”toivon poluksi”.

– Kokoomuslainen vaihtoehto on vastuullinen ja luottava. Sen peruskivi on suomalaisessa työssä ja yrittäjyydessä. Tukipilarina välittäminen, Heinonen esitteli.

Heinosen mukaan kokoomuksen vaihtoehtobudjetti toisi välittömästi työtä noin 20 000 suomalaiselle. Vaihtoehtobudjetti sisältää toimet, joiden arvioidaan tuovan yli 120 000 työllistä.

– Ainon ja Leon perheissä ensi vuosi olisi näin paljon parempi. Vanhemmilla olisi mieluummin työtä, kuin vain tukia. Niitäkin toki tarvitaan, kun pahin hetki koittaa. Mutta työtä, arvoisa työministeri (Tuula) Haatainen (sd.), työtä suomalaiset haluavat. Varmaa toimeentuloa, ja oikeutta tehdä, Heinonen sanoi.

Kokoomus keventäisi kaikkien suomalaisten, eläkeläisten ja työtä tekevien, verotusta merkittävästi.

– Ja myös uusia työpaikkoja syntyisi, kun yrittäjät ja työntekijät voisivat yhdessä näistä ratkaisuista paikallisesti sopia, Heinonen sanoi.

Kannettu nuori ei koulussa pysy

Kokoomus peruisi keskustan ja vasemmistohallituksen tekemän kotitalousvähennyksen leikkauksen. Kokoomus korottaisi ja laajentaisi kotitalousvähennystä ja tekisi yli 75-vuotiaille oman superkotitalousvähennyksen.

– Myös perheiden lapset ja nuoret voisivat luottavaisemmalla mielellä lähteä kouluun ja myös jatko-opintoihin. Me emme nimittäin palkkaisi opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mallilla lisäopettajia vain omaksi ministerikaudeksi, vaan me palkkaisimme opettajat ammattikouluun pysyviin virkoihin. Näin tekisimme myös peruskoulussa ja varhaiskasvatuksessa, Heinonen kertoi.

Kokoomus alentaisi varhaiskasvatusmaksuja niin, että jokaiselle lapsella olisi aina mahdollisuus hyvää suomalaiseen varhaiskasvatukseen. Oppivelvollisuuden pidentämistä eli ”opiskelupakkoa” kokoomus ei kannata.

– Me uskomme, että kannettu nuori ei koulussa pysy. Me käyttäisimme nämä varat siihen, että nuoret pärjäisivät paremmin jo peruskoulussa ja sitten toisella asteella. Lisää opettajia, pienemmät ryhmäkoot, lisää opinto-ohjausta, lisää erityisopetusta, lisää koulukuraattoreita. Lisää henkilökohtaista välittämistä. Sitä nuoremme tarvitsevat ja kaipaavat, Heinonen sanoi.