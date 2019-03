Kokoomus nimesi eurovaaliehdokkaita

Uusiksi ehdokkaiksi nimettiin Eija-Riitta Korhola, Sami Yli-Rahnasto ja Mikael Ropo.

Kokoomuksen puoluehallitus on nimennyt Helsingissä pidetyssä kokouksessa uusiksi eurovaaliehdokkaiksi ex-europarlamentaarikko Eija-Riitta Korholan, maanviljelijä Sami Yli-Rahnaston ja yrittäjä Mikael Ropon.

Puoluesihteeri Janne Pesonen kertoo olevansa jo tässä vaiheessa hyvin tyytyväinen eurovaalien ehdokaslistaan.

– Listallamme on erittäin kovaa kansainvälistä osaamista ja kokemusta. Pystymme käymään moniäänistä keskustelua Euroopan tulevaisuudesta erilaisista näkökulmista, jota nyt nimetyt ehdokkaat vahvistavat entisestään. Olemme jälleen lähempänä tavoitettamme neljästä kokoomuslaisesta Euroopan parlamentin jäsenestä, Janne Pesonen toteaa tiedotteessa.

Eija-Riitta Korhola on ollut europarlamentaarikko 15 vuoden ajan vuosina 1999–2014, päävaliokuntinaan ympäristö, energia ja teollisuus sekä sisämarkkinat, jossa hän toimi varapuheenjohtajana.

Viime vuosina hän on työskennellyt clean tech -yritysten parissa hallitusammattilaisena, Japanin hallituksen ilmastofoorumin ICEF:in johtoryhmän jäsenenä sekä vierailevana vanhempana tutkijana Pekingin Tsinghua-yliopistossa. Korhola on myös kansainvälisen ihmisoikeusjärjestö First Step Forumin puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori.

Sami Yli-Rahnasto on kotoisin Kauhajoelta. Hän on toiminut sikatilallisena kotitilallaan Etelä-Pohjanmaalla jo yli 20 vuoden ajan. Yli-Rahnastolla on pitkä vaikuttajaura kunnallisissa ja maakunnallisissa organisaatioissa sekä tuottajajärjestön eri tehtävissä. Koulutukseltaan hän on agrologi.

Mikael Ropo on kaupunginvaltuutettu Porista. Hän on aikaisemmin ollut ehdolla eduskuntavaaleissa ja toiminut neljä vuotta Satakunnan Kokoomuksen varapuheenjohtajana. Ammatiltaan Ropo on yrittäjä ja toimitusjohtaja Ropo Garden Oy:ssä, jonka myötä hänellä on laaja kokemus kansainvälisestä kaupasta.

Viimeinen ehdokas nimetään huhtikuussa

Kokoomus on nimennyt jo aiemmin yhteensä 16 ehdokasta eurovaaleihin.

Aiemmin nimetyt ehdokkaat ovat: yrittäjä Paula Aikio-Tallgren, yleisesikuntaupseeri ja everstiluutnantti Hans Adolf Ehrnrooth, teollisuusneuvos Kari Kallonen, kouluneuvos Jyrki Koivikko, EU-asioihin erikoistunut konsulttiyrittäjä Mikko Ohela, kokoomuksen nykyiset europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen sekä kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja, neuvonantaja Aura Salla, varatuomari Kimmo Sasi ja kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Janika Takatalo, kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteeri Tuomas Tikkanen, professori ja lääkäri Pirkko Vihko ja kokoomuksen järjestöverkoston puheenjohtaja Leena Zittling sekä liiketoimintajohtaja Piia Kurki ja toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen.

Puoluehallitus nimeää viimeisen ehdokkaan kokouksessaan 16.4.