Kokoomus nimesi uusia ehdokkaita eurovaaleihin

Tuoreimmat ehdokkaat ovat liiketoimintajohtaja Piia Kurki ja toimitusjohtaja Heikki Niemeläinen.

Kokoomuksen lista eurovaaleihin on täydentynyt kahdella uudella ehdokkaalla. Kokoomuksen puoluehallitus nimesi torstaina Helsingissä ehdokkaiksi liiketoimintajohtaja Piia Kurjen ja toimitusjohtaja Heikki Niemeläisen.

– Ehdokasasettelu on avainasemassa kaikessa vaalityössä, niin eurovaaleissakin. Tänään nimetyt ehdokkaat täydentävät erinomaisesti jo ennestään kovaa ehdokaslistaamme ja olemme taas askeleen lähempänä tavoitettamme neljästä kokoomuslaisesta Euroopan parlamentin jäsenestä, toteaa kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen tiedotteessa.

Vantaalainen Piia Kurki, 33, on henkilöstöjohtamisen ja liiketoimintaosaamisen ammattilainen. Hän on toiminut myös sairaanhoitajan ja lähihoitajan työtehtävissä. Koulutukseltaan hän on sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja (terveydenhoitaja YAMK). Kurki on Vantaan kaupunginvaltuutettu ja kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtaja.

Helsinkiläinen Heikki Niemeläinen, 58, on Kuntien takauskeskuksen toimitusjohtaja. Vuodet 1985–2006 hän on toiminut Joensuun yliopistossa opetus-, tutkimus ja johtotehtävissä. Kokoomuksen puoluehallituksen jäsenenä hän oli vuodet 2004–2006. Koulutukseltaan Niemeläinen on yhteiskuntatieteiden tohtori (kansantaloustiede).

Kokoomuksen tavoitteina eurovaaleissa ovat suurimman puolueen asema ja lisäpaikka europarlamentissa.

Kokoomus on jo aiemmin nimennyt 14 ehdokasta eurovaaleihin. Aiemmin nimetyt ehdokkaat ovat:

Paula Aikio-Tallgren, yrittäjä

Hans Adolf Ehrnrooth, yleisesikuntaupseeri

Kari Kallonen, teollisuusneuvos

Jyrki Koivikko, kouluneuvos

Mikko Ohela, EU-asioihin erikoistunut konsulttiyrittäjä

Aura Salla, puoluevaltuuston puheenjohtaja, neuvonantaja

Kimmo Sasi, varatuomari

Janika Takatalo, kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

Tuomas Tikkanen, kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteeri

Pirkko Vihko, professori ja lääkäri

Leena Zittling, kokoomuksen järjestöverkoston puheenjohtaja

Nykyiset europarlamentaarikot Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen

Lisää ehdokkaita nimetään kevään aikana.