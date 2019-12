Kokoomus mukaan välikysymykseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus lähtee mukaan perussuomalaisten välikysymykseen.

Kysymys koskee al-Holin leirillä olevien Suomen kansalaisten ja Suomesta sinne päätyneiden tilannetta. Perussuomalaisten mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) puheet eivät täsmää julkisuudessa olleiden tietojen kanssa.

Kokoomus lähtee siitä, että Suomen kansalaisuuden omaavia lapsia autetaan palaamaan Suomeen ilman aikuisia, jos siihen suinkin löytyy turvallinen tapa. Suomen on myös syytä vaikuttaa siten, että humanitäärinen apu tavoittaa Syyrian leireillä olevat suomalaissiviilit ja että ihmisoikeudet alueella toteutuvat. Samaan aikaan kokoomus toteaa, ettei terroristijärjestön hallitsemaan kalifaattiin pysyvästi muuttaneita aikuisia ole syytä auttaa palaamaan.

– Lapset eivät ole voineet valita, missä syntyvät ja missä olosuhteissa elävät, sen valinnan ovat tehneet heidän vanhempansa. Jo lasten oikeuksien takia lapsia on syytä auttaa. Aikuiset sen sijaan ovat tienneet, mitä ovat tehneet Isis-kalifaattiin muuttaessaan, siksi heidän kohdallaan tilanne on toinen. Sitä emme ymmärrä, miksi hallitus väistelee vastuuta, eikä tee asiassa poliittista päätöstä. Tilanne on herkkä, mutta hallituksen salailu ja ulkoministeri Haaviston ristiriitaiset lausunnot ovat omiaan hankaloittamaan tilannetta entisestään, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen toteaa.

Hän huomauttaa, että ulkoministeri Haavistonkaan kohdalla tarkoitus ei pyhitä keinoja.

– Virkamiehen painostaminen lainvastaisiin toimiin tai kantamaan poliitikolle kuuluvaa vastuuta virkavastuulla, ristiriitaiset kertomukset tapahtumista ja poliittisen vastuun väistely eivät ole toimintatapoja, joilla Suomessa kuuluu asioita edistää. Suomalaisilla on oikeus lain ja hyvän hallintotavan mukaiseen sekä läpinäkyvään asioiden hoitamiseen ja päätöksentekoon. Sitä sekä totuutta asioiden kulusta peräämme välikysymyksellä, Mykkänen sanoo.

Kokoomus ehdottaa myös toimia, joilla tulevaisuuden kannalta selkeytettäisiin juridisia keinoja puuttua Suomen kaksoiskansalaisten ja oleskeluluvalla Suomessa aiemmin oleskelleiden asemaan, jos he syyllistyvät terroristiryhmän toimintaan osallistumiseen ulkomailla.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jani Mäkelä totesi eilen, että edellinen hallitus on silloisen pääministeri Antti Rinteen (sd.) suulla antanut erilaista tietoa kuin asian todellinen laita näyttää olevan.

– Haaviston tarinat joutuvat jatkuvasti epäluotettavaan valoon julkisuuteen avautuvien tietojen kanssa. On selvitettävä, onko eduskunnalle puhuttu totta vai ei. Jos ei, hallitus ja ministeri Haavisto eivät voi nauttia eduskunnan luottamusta, Mäkelä sanoi.

Perussuomalaisten mukaan on selvitettävä ennen kaikkea, ollaanko ISIS-perheitä tuomassa Suomeen, onko Haavisto puhunut totta aiheesta, ja onko hän syyllistynyt virkamiehen painostamiseen vaatimalla tältä lainvastaisia toimia ISIS-perheiden tuomiseksi Suomeen.

Myös Liike Nyt ja kristillisdemokraatit lähtevät mukaan välikysymykseen. Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo kertoi päätöksestä keskiviikkoaamuna. Kristillisdemokraatit päätti välikysymykseen lähtemisestä myöhään tiistai-iltana.