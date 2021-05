Kokoomus: Liikenteen verotus ylikireää, tiet rapistuvat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaikkineen liikenteen verorasitus nousee yli kahdeksan miljardin normaalina vuonna, kansanedustaja Markku Eestilä huomauttaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kiittelee liikenteen parlamentaarista ja pitkäaikaista rahoitussuunnittelua. Siitä huolimatta tosiasia kokoomuksen mukaan on, että liikenneväylistä, erityisesti perusväylistä, puuttuu rahaa samaan aikaan, kun autoilijaa verotetaan kohtuuttomasti.

– Prosessin ansiosta, kaikilla eduskuntaryhmillä on nyt samankaltainen tilannekuva perusväylänpidon ja kehittämishankkeiden taloudellisista haasteista. Rahaa niin sanotusti puuttuu koneesta ja paljon. Se on rehellisesti heti alkuun tunnustettava, kansanredustaja Markku Eestilä summasi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan keskustellessa valtioneuvoston selonteosta liittyen valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun.

Eestilä summasi veroja, joita liikenteeseen kohdistuu.

– Liikenteen verotus on Suomessa ankaraa. Autoilijoilta kerätään autoveron, ajoneuvoveron ja polttoaineveron muodossa yli kuusi miljardia vuodessa, kun arvonlisävero otetaan huomioon. Kaikkineen liikenteen verorasitus nousee yli kahdeksan miljardin normaalina vuonna. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä autoilun kustannuksia ei pidä väkisin pitää yllä, kun päästöt vähenevät uusiutuvan autokannan ja uusien käyttövoimaratkaisujen takia.

Hänen mukaansa kokoomus ottaa vakavasti ammattiautoilijoilta tulleet viestit.

– Kokoomuksen eduskuntaryhmä toivoo, että tämän selonteon vuosille -23 ja -24 taulukoitu vähennys perusväylänpidon määrärahoissa saataisiin jollakin tavalla pienettyä, sillä varsinkin raskaan liikenteen ammattilaisilta saadut viestit kertovat tiestön olevan todella huonossa kunnossa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä huomauttaa, että toimiva infra, toimivat tiet ja väylät, ovat Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeitä.

– Nopeat liikenneyhteydet ovat tärkeitä nimenomaan kansainvälisessä yritystoiminnassa. Sen vuoksi Suomen ja sen alueiden vaivaton saavutettavuus on tulevaisuudessakin merkittävä kilpailukykytekijä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä maakuntalentojen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää senkin takia, että hyvät lentoyhteydet Helsinki-Vantaa lentokentältä maailmalle säilyvät joka puolelta Suomea. Tässä yhteydessä on huomautettava, että suuret, nopeutta korostavat raidehankkeet (päärata, Turun tunnin juna ja itärata) eivät kuulu tämän selonteon sisältöön taloudellisessa mielessä.

Kokoomus toivoo, että etätyön lisääntyessä junien tietoliikenneyhteydet saataisiin paremmiksi, jotta työnteko junissa olisi sujuvampaa.