Kokoomus lähtee aluevaaleihin täysillä ehdokaslistoilla

Ehdokkaiden joukossa on runsaasti sote- ja pelastusalan ammattilaisia.

Kokoomus lähtee tammikuun aluevaaleihin täysillä ehdokaslistoilla kaikilla 21 hyvinvointialueella. Kokoomuksen kansanedustajista 21 on ehdolla aluevaaleissa.

– Olen valtavan iloinen ja tyytyväinen täysistä ehdokaslistoista. Täydet listat kertovat, että meillä on vahva halu vaikuttaa jokaisella hyvinvointialueella siihen, että ihmisille tärkeät palvelut saadaan toimiviksi. Kokoomus on tosissaan aluevaaleissa mukana, ja tältä pohjalta on hyvä lähteä tavoittelemaan vaalien ykköspaikkaa, puoluesihteeri Kristiina Kokko toteaa tiedotteessa.

Ensimmäisistä aluevaltuustoista paikkaa tavoittelevat kokoomusjohdosta puheenjohtaja Petteri Orpo (Varsinais-Suomi), varapuheenjohtajat Antti Häkkänen (Etelä-Savo) ja Anna-Kaisa Ikonen (Pirkanmaa), eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen (Uusimaa) ja puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto (Lappi).

Kokoomuksen ehdokkaista naisia on noin 45 prosenttia. Ehdokkaissa on paljon sote- ja pelastusalan ammattilaisia. Myös kunnanvaltuutettuja on ehdolla runsaasti.

Joillakin alueilla kokoomuksella on tekninen vaaliliitto. Niiden kanssa yhteenlaskettuna listojen ehdokasmäärä on täydet 1711. Kokoomuksella on kaikkiaan 1629 ehdokasta.

Kristiina Kokko muistuttaa, että hyvinvointialueiden rakentaminen on iso urakka. Osalle alueista uudistuksen aikataulu on erittäin haastava.

– Hyvinvointialueilla tarvitaan nyt osaavia, maalaisjärkeä käyttäviä päättäjiä. Sellaisia, jotka haluavat lisätä ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa, huolehtivat että eurot käytetään palveluihin, ei byrokratiaan ja pitävät huolta pelastuspalveluiden toimivuudesta, Kokko sanoo.

Lähdemme aluevaaleihin täysillä ehdokaslistoilla kaikilla hyvinvointialueilla! 💙 "Täydet listat kertovat, että meillä on vahva halu vaikuttaa jokaisella alueella siihen, että ihmisille tärkeät palvelut saadaan toimiviksi", toteaa @kristiinakokko.https://t.co/mXcTGkA10b — Kokoomus (@kokoomus) December 14, 2021