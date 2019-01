Kokoomus kannattaa tuettua läheisen hoivavapaata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen mielestä työssäkäyvillä pitäisi olla mahdollisuus hoitaa lyhytaikaisesti sairasta läheistä.

Kokoomus esittää seniorikannanotossaan keinoja senioriystävällisen Suomen rakentamiseen. Puolueen mielestä parantamisen varaa on ensinnäkin siinä, miten kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoivan määrä vastaa tarvetta.

− Palvelujen on oltava aina myös kuntouttavia. Valinnanvapauden toteutuminen kaikkialla on senioreiden kannalta tärkeä sote-uudistuksen toimeenpanoon liittyvä kysymys. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Hoitotakuuta on tiukennettava, ja lisäksi luotava sen rinnalle hoivatakuu. Tämä edellyttää vanhuspalvelulain velvoittavuuden vahvistamista, kokoomuksen senioriohjelmassa todetaan.

Omaisten apu yli 70-vuotiaiden osalta säästää hoitomenoissa jopa 2,8 miljardia vuodessa. Kokoomuksen mielestä omaishoitajien asema on turvattava lainsäädännöllisesti tasa-arvoiseksi asuinpaikasta riippumatta.

Puolue myös kannattaa työntekijän lakisääteistä oikeutta saada tuettua läheisen hoito- tai hoivavapaata. Siinä ajatuksena on, että työssäkäyvä ihminen voi jäädä hoitamaan lyhytaikaisesti läheisiään esimerkiksi leikkauksen jälkeen.

Suomi on maailmalla esimerkki äitiys- ja lastenneuvolatoiminnastaan, mutta tällaista mainetta ei kokoomuksen mukaan ole Suomen vanhustenhoidolla.

− Työterveyshuollon ulkopuolelle jäävät tarvitsevat sosiaali- ja terveysasioissa monipuolista neuvontaa ja palveluja. Seniorineuvola on askel oikeaan suuntaan, ohjelmassa todetaan.

Ostovoimaa eläkeläisille

Kokoomus sanoo haluavansa turvata eläkkeiden kehityksen ja ostovoiman, sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden sekä eläkevarojen riittävyyden myös tuleville sukupolville.

Eläkeläisten ostovoiman kehittyminen elinkustannusten kehitystä vastaavasti varmistetaan nykyisellä eläkeindeksin laskentamallilla. Kokoomus ehdottaa lisäksi sen tutkimista, miten hyvin elinkustannusindeksin perusteena oleva kulutuskori vastaa eläkkeellä olevien henkilöiden todellista keskimääräistä kulutusrakennetta.

− Kun työn verotusta kevennetään, ei saa samalla unohtaa eläketulon verotusta. Eläkeläisköyhyyden vähentämisessä erityisesti takuueläke on avainasemassa. Eniten sairastavat eläkeläiset käyttävät muita suuremman osan tuloistaan välttämättömiin lääkkeisiin. Heidän asemaansa voidaan parantaa lääkekorvausjärjestelmää ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevilla muutoksilla, senioriohjelmassa todetaan.

Kokoomuksen mielestä työnteon jatkamiseen eläkeiässä on kannustettava, jos työkykyä ja -halua riittää.

”Jos hyvin käy, meistä jokaisesta tulee vanha”, sanoo hienosti @paularisikko #Kokoomus #seniori’tilaisuudessa. Turvataan vanhusten oikeudet ja palvelut! — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) January 23, 2019

Monenlaiset harrastukset mahdollistava #senioripassi on erinomainen esimerkki siitä, miten ikääntyvien arkea voidaan helpottaa ja monipuolistaa konkreettisella tavalla. Tätä lisää! 💪 #kokoomus #seniorit https://t.co/HzaElTYK6m — Kokoomus (@kokoomus) January 23, 2019