Kokoomus ja PS korottaisivat opintotuen tulorajoja pysyvästi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueet äänestivät nurin ehdotuksen opintotuen tulorajojen nostamisesta.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten sivistysvaliokuntaryhmät ovat pettyneitä hallituspuolueiden toimintaan opintotuen tulorajojen nostamisessa. Valiokunnassa hallituspuolueet äänestivät keskiviikkona nurin ehdotuksen opintotuen tulorajojen nostamisesta pysyvästi 50 prosentilla.

– Määräaikaisen tulorajojen korotuksen sijaan on toteutettava 50 prosentin pysyvä tulorajojen korotus. Joka vuosi yli 40 000 opiskelijaa saa Kansaneläkelaitokselta päätöksen opintotuen takaisinperinnästä. Työnteon on oltava aina kannattavaa ja kannustinloukkuja on pyrittävä purkamaan, edustajat toteavat.

Palkansansaajien tutkimuslaitos on arvioinut, että opintotuen tulorajojen korottaminen 50 prosentilla lisäisi opiskelijoiden keskimääräisiä tuloja vuodessa 600 eurolla. Valtion vuotuisia nettotuloja korotus lisäisi noin kuusi miljoonaa euroa.

– Nykyiset tulorajat rankaisevat työtä tekeviä opiskelijoita. Opintojen aikana saatu työkokemus on arvokasta ja auttaa valmistumisen jälkeistä siirtymistä työelämään. Tulorajat luovat tällä hetkellä keinotekoisen kannustinloukun, toteavat edustajat.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten kansanedustajat korostavat, että opintotukilainsäädäntöä on tarkasteltava tulevaisuudessa kokonaisuutena.

He esittivät valiokunnassa asiasta eduskunnan lausumaa, mutta tämäkään ei sopinut hallituspuolueille.

– Opintotukea koskeva lainsäädäntö on hyvin pirstaleinen ja monimutkainen, koska siihen on tehty eri vaalikausina osauudistuksia. Vaadimme, että opintotukilainsäädännöstä käynnistetään selvitys, jossa arvioidaan muutosten vaikutukset ja tuodaan eduskuntaan tarvittavat lainsäädäntöehdotukset.

Kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) on jättänyt jo vuonna 2019 lakialoitteen tulorajojen nostamisesta. Kokoomuksen ja perussuomalaisten valiokuntaryhmät jättivät vastalauseen sivistysvaliokunnan mietintöön.