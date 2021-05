Kokoomus ja perussuomalaiset hankkivat lisäajalla eniten ehdokkaita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus nosti ehdokasmääräänsä viime vaaleista.

Kokoomus asettaa kuntavaaleissa yli 6 000 ehdokasta. Määrä on selvä lisäys vuoden 2017 vaaleihin, jolloin puolueella oli 5 700 ehdokasta. Puoluesihteeri Kristiina Kokko iloitsee tiedosta.

– Meidän kenttäväki on huikeaa. Tarkka määrä selviää illan aikana. Listat ovat kiinni ja tällä joukkueella lähdetään kertomaan, miksi se sydän on kuitenkin oikealla.

Eniten ehdokkaita on keskustalla. Uutissuomalaisen puoluesihteerikyselyn mukaan keskustan ehdokasmäärä on yli 6 800. Se on noin 600 ehdokasta vähemmän kuin neljä vuotta sitten.

Kuntavaalit piti alunperin järjestää huhtikuussa, mutta niitä lykättiin koronaviruksen takia kesäkuun puoliväliin. Lykkäyksen vuoksi myös ehdokasasettelun aikaa jatkettiin.

Alustavien tietojen mukaan näyttää siltä, että lisäajalla eniten ehdokasmäärää on kasvattanut kokoomus. Se on kerännyt kahden kuukauden aikana yli 400 uutta ehdokasta. Samoihin lukemiin nousee perussuomalaiset, jonka ehdokasmäärä on yli 5 800.

Perussuomalaiset on kasvattanut ehdokasmääräänsä merkittävästi viime vaaleista. Neljä vuotta sitten puolue asetti 3 800 ehdokasta.

SDP hankki lisäajalla 200 uutta ehdokasta, minkä jälkeen puolueen ehdokasmäärä on runsaat 5 400. Vielä viime vaaleissa puolueella oli yli 6 100 ehdokasta.

Yleinen suuntaus on jo vuosikymmenten ajan ollut, että yhteenlaskettu ehdokasmäärä laskee kuntavaaleissa. Kokoomuksen Kokko iloitseekin siitä, että puolue on kasvattanut ehdokasmääräänsä ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008.

Ehdokasmäärä ei ratkaise vaalitulosta, mutta Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen on todennut, että ehdokasasettelu on eräänlainen vaaligallup. Se kertoo, minkä puolueen koetaan olevan noususuunnassa, hän sanoi Verkkouutisille maaliskuussa.

Neljä vuotta sitten kuntavaalien suurin puolue kannatuksella mitattuna oli kokoomus. Sitä äänesti 20,7 prosenttia suomalaisista. Toiseksi suurin oli SDP ja kolmas keskusta.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina kesäkuun 13. päivänä.

