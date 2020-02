Kokoomus ihmettelee: Miksi terrorilakien kiristykset on pantu jäihin?

Viime vaalikaudella sovittuja esityksiä ei ole Kai Mykkäsen mukaan edistetty sisäministeriössä.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan terrorismilakien kiristykset eivät voi olla ”sesonkikysymys” Suomessa.

– Eli jos jotain sattuu, niin sitten ruvetaan kovasti touhuamaan. Nämä ovat sen tyyppisiä uudistuksia suomalaiseen lainsäädäntöön, että ne pitää tehdä hyvän sään aikana ja nyt on juuri sellainen aika, Petteri Orpo opasti.

Kokoomus esitteli tänään tiistaina seitsemän ehdotustaan terrorismia koskevan lainsäädännön kiristämiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotti joulukuussa hallituksen periaatelinjauksesta al-Holiin liittyen ja lupasi samalla, että hallitus arvoi tarpeet lainsäädännön muutoksiin liittyen terroristiseen toimintaan ja tekee tarvittavat korjaukset lainsäädäntöön.

– Tästä ei ole kuulunut mitään. Lieneekö sattumaa, että juuri ennen kokoomuksen tiedotustilaisuuden alkua hallitus lähetti tiedotteen, että se on perustamassa työryhmän oikeusministeriöön. Me olemme tehneet jo konkreettisia esityksiä perusteluineen, Orpo naljaili ja sanoi kokoomuksen luovuttavan oman listansa hallituksen käyttöön.

Miksi keskusta on hyväksynyt jäädytykset?

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ihmetteli, miksi keskusta on hyväksynyt sen, että sisäministeriö on käytännössä pysäyttänyt viime vaalikaudella sovitut lakimuutokset.

Vuosi sitten Mykkäsen toimiessa sisäministerinä Sipilän (kesk.) hallitus julkisti toimia seksuaalirikollisuuden ja maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

– Miksi olette hyväksyneet sen, että terrorismia ja törkeää rikollisuutta torjuvat yhdessä vireille pannut esitykset on pantu jäihin, Mykkänen kysyi keskustalta.

Mykkäsen mukaan kokoomuksen tänään esittelemästä listasta kohdat kaksi ja kuusi on jäädytetty sisäministeriössä.

Niistä kohta kaksi on, että Suomessa oleskeluluvalla olevan tuomion terrorismiin osallistumisesta ulkomailla tulee johtaa karkoitukseen ennen paluuta Suomeen.

– Se koskisi meidän ajattelussa myös muitakin törkeitä rikoksia, jolloin voitaisiin karkoituspäätös tehdä niin, että vaikka henkilö on ulkomailla, niin se ei edellytä hänen saapumistaan oikeuskäsittelyyn, koska tämä on muodostunut pullonkaulaksi eräissä tapauksissa, Mykkänen sanoi.

Rikolliset käyttävät turvapaikkajärjestelmää hyväkseen

Kohta kuusi on, että Suomessa on otettava kiireellisesti käyttöön rajamenettely, jossa turvapaikanhakija voidaan pitää rajavyöhykkeellä hakemuksen käsittelyn ajan. Mykkäsen mukaan tämä on direktiivin mukainen menettely, joka on viety lainsäädäntöön useissa Euroopan maissa, mutta Suomessa sisäministeriö on pysäyttänyt sen valmistelun.

– Me tiedämme, että rikolliset pienenä vähemmistönä käyttävät hyväkseen turvapaikkajärjestelmää soluttautumalla maahan sisään, niin pystyttäisiin tällaisia tapauksia hallitsemaan nykyistä paremmin, Mykkänen perusteli.

Mykkäsen mielestä kansalaisten turvallisuususkoa horjuttaa se, että ensin luvataan ja sitten jätetään tekemättä ja aiemmin vireille laitetut esityksetkin pysäytetään.

– Tämä joulukuun puolivälissä pääministeri Marinin antama lupaus on nyt aika lunastaa, Mykkänen sanoi.

