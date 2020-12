Kokoomus: Hallitus laajentaa yhteisvastuuta Suomen edusta piittaamatta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan nyt ei ole oikea aika heikentää pankkien toimintakykyjä.

Euroalueen valtiovarainministerit päättivät maanantaina pankkiunionin kriisinratkaisurahaston vararahoitusjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta. Päätöksen myötä pankeilta perittävät vakausmaksut tuodaan yhteisen taakanjaon piiriin.

Suuren valiokunnan kokoomusedustajat Anne-Mari Virolainen, Arto Satonen, Sinuhe Wallinheimo, Pia Kauma ja Ville Kaunisto eivät puolla vararahoitusjärjestelyn aikaistettua käyttöönottoa keskellä koronaviruksen aiheuttamaa talouskriisiä.

– Nyt ei ole oikea aika heikentää pankkien toimintakykyjä. Jos suomalaiset pankit joutuisivat maksamaan ylimääräisiä vakausmaksuja yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja näin tukemaan kriisimaiden pankkeja, heikentäisi se niiden kykyä jatkaa kotitalous- ja yritysasiakkaidensa luotottamista, Virolainen toteaa.

Kauma huomauttaa, että suomalaiset pankit ovat koronakriisin vuoksi varautuneet jo viime keväästä lähtien luottotappioiden kasvuun.

– Käytännössä tämä vaikeuttaisi esimerkiksi asuntolainan ottajien tilannetta lainamarkkinoilla, yritysten investointeja ja lopulta Suomen talouden toipumista talouskriisistä. Onko hallitus valmis heikentämään näin tuntuvalla tavalla suomalaisten tilannetta, hän tiedustelee.

– Kun pankit joutuvat maksamaan lisää vakausmaksuja lainojen hinnat nousevat ja niiden kriteerit tiukentuvat. Ensiasuntoa harkitseva voi jäädä ilman lainaa. Yrittäjä, joka haluaa investoida voi jäädä ilman rahoitusta. Jotta Suomen talouden pyörät eivät pysähtyisi, on meidän huolehdittava kotitalouksien taloudellisista edellytyksistä, toteaa Wallinheimo.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä jätti asiasta vastaehdotuksen valiokunnan kannaksi suuren valiokunnan kokouksessa 27. marraskuuta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä aikaistaminen on mahdollista vain, jos riskien vähentämisessä on edistytty riittävästi. Tämä on aiemmin ollut myös hallituksen kanta.

– Valtioneuvoston riskien vähenemisarvion mukaan pankkien altistumisia riskeille ei ole tapahtunut edistystä ja korona on vaikuttanut edelleen riskejä kasvattavasti. Miksi hallitus sitten toimisi asettamiensa ehtojen vastaisesti, kysyy Satonen.

Kauniston mukaan tavoite on oikea, mutta kriisin keskellä kiirehtiessä hallituksella sumentuu se tosiasia, että eduskunnan vastuu on aina pitää suomalaisten puolia.