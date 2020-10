Kokoomus: Hallituksen pääviesti on hyytävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sari Sarkomaan mukaan hallituksen jo ennen koronaa aloittama vastuuton päätösten lykkäyslinjaa jatkuu.

– Hallitus jatkaa maamme jaloilleen pääsemiseen välttämättömien päätösten lykkäämistä, vaikka suomalaiset ovat kohdanneet sotien jälkeen pahimman kriisin, totesi kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Sari Sarkomaa ryhmäpuheenvuorossa valtion talousarvion 2021 lähetekeskustelussa.

Hän muistutti, että hallitus lupasi ohjelmassaan, ettei se elä tulevien sukupolvien kustannuksella.

– Nyt lupaus on rumasti rikottu. Hallituksen velkaviisikko kasaa 60 miljardia lisätaakkaa veronmaksajien harteille.

Sarkomaan mukaan ongelmamme ei ole kuluvan tai ensi vuoden velanotto.

– Ongelma on, että hallitus rakentaa koko vuosikymmenen velanoton varaan. On vastuutonta, että tulopuoli, päätökset työllisyyden ja kestävän talouskasvun vauhdittamiseksi, laiminlyödään. Miten voi luottaa sellaisen hallituksen kykyyn kantaa vastuuta, jonka mielestä tulojen ei tarvitse kattaa menoja kymmeneen vuoteen – ei mitenkään.

Sarkomaa totesi myös, että hallituksen työllisyyspäätökset kokivat budjettiriihessä mahalaskun.

– Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan työllisyys vahvistuisi noin 15 000 henkilöllä, vaikka hallituksen tavoite edellyttäisi pitkälle yli 100 000 uutta työpaikkaa. Laskemalla yhteen hallituksen työllisyyttä heikentävä päätökset, työllisten määrä jopa vähenee. Jääkylmää politiikkaa sadoille tuhansille työttömille ja lomautetuille ihmisille sekä heidän perheilleen, hän sanoi.

Kaikeksi järkytykseksi hallitus siirsi työllisyystavoitteen aikataulun vuosikymmenen loppuun, Sarkomaa huomautti.

– Arvoisa pääministeri, miksi te ette edellytä sitä myös itseltänne? Miksi korona estäisi tekemästä kaikki työllisyysuudistukset, jotka helpottaisivat työpaikan saamista lähivuosina? Miksi te jätätte tekemättä, Sarkomaa tiedusteli.

Hänen mukaansa hallituksen on lopetettava koronan takana kyyristely.

– Koronakriisi ei ole syy tehdä vähemmän vaan on tehtävä enemmän. Suomalaisilla ei ole varaa hallituksen rakentamaan menetettyyn vuosikymmeneen.

Vaihtoehto on

Sarkomaan mukaan hallituksen tympeälle tekemättömyydelle on olemassa vaihtoehto.

– Kokoomus on esittänyt uudistuksia, joilla työtä tekevien määrä kasvaisi yli 100 000:lla. Tavoitteeksi on otettava Pohjoismainen 80 prosentin työllisyysaste. Haluamme Suomen, jossa jokainen saa tehdä työtä ja yrittää.

Kansanedustajan mukaan puolet kokoomuksen ehdotuksen työpaikoista tulisi valtiovarainministeriön elokuisesta esityksestä.

– Siitä jättäisimme pois vain opiskelua vähentävät kohdat. Ansiosidonnainen on porrastettava. Ensimmäisten kuukausien aikana turva olisi nykyistä korkeampi ja laskisi portaittain. Ikäsyrjintää on kitkettävä ja ikäihmisten syrjintään ajava eläkeputki on poistettava.

Toinen puoli kokoomuksen ehdotuksesta sisältää Sarkomaan mukaan työtä ja yrittäjyyttä tukevia keinoja ulkopuolisiin arvioihin tukeutuen.

– Olemme esittäneet tasa-arvoa ja työllisyyttä vahvistavaa perhevapaauudistusta sekä varhaiskasvatusmaksujen alentamista. Terapiatakuun toteuttamista, jotta apua mielenterveyden ongelmiin saisi ajoissa. Tekisimme yli 75-vuotiaille superkotitalousvähennyksen, joka mahdollistaisi kotona pärjäämistä ja palveluyrittäjyyttä. Korottaisimme opintotuen tulorajoja 50 prosentilla, hän luetteli.

Verotusta kokoomus keventäisi siten, että jokaisesta työtunnista jäisi vähintään puolet tekijälle.

– Vauhdittaisimme paikallista sopimista turvaten palkansaajan aseman, jotta työpaikka löytyisi yhä useammalle, Sarkomaa sanoi.

Kokoomuksen mielestä hallituksen rakenneuudistuslistakin on tynkä, ja nekin vähät ovat vakavissa vaikeuksissa.

– Suomen rehtorit eivät syyttä vastusta oppivelvollisuuden pidentämistä, joka osoittautui koulutusleikkaukseksi eikä takaa toisen asteen tutkintoa. Vieläkin vahvempi kritiikki vyöryy kuntataloutta romuttavaa maakunta- ja soteuudistusta kohtaan, Sarkomaa sanoi.

– Josko pääministeri kuuntelisi edes itse valtuutettuna sote-lausunnossa Tampereelta lähettämäänsä hätähuutoa, jossa vaaditte maakuntahallinnon sijaan etenemään kuntapohjaisesti. Ja ihmisten palvelut edellä. Kokoomus antaa sille täyden tukensa, Sarkomaa jatkoi.

Oppivelvollisuuden pidentämiseen tarkoitetut eurot kokoomus kohdistaisi Sarkomaan mukaan lasten varhaiseen tukemiseen ja opetukseen laatuun.