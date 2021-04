Kokoomus: Hallituksen on vedettävä sote-uudistus pois eduskunnasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elina Lepomäen mukaan sote-uudistus pahentaa kestävyysvajetta, jota päinvastoin pitäisi kuroa umpeen.

Kokoomuksen mielestä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen on vedettävä sote-uudistus pois eduskunnasta.

– Yksi keskeinen toimi kestävyysvajeen purkamisessa on se, että luovutaan hallituksen eduskuntaan tuomasta sote-uudistuksesta, joka on ensisijaisesti hallintouudistus ja joka terveystaloustieteilijöiden mukaan lisää kustannuksia ja kestävyysvajetta ilman, että se parantaa hoidon laatua tai hoitoon pääsyä, kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Lepomäki sanoi tiedotustilaisuudessa.

Kestävyysvajeen umpeen kurominen edellyttää julkisen talouden vahvistamista noin kymmenellä miljardilla.

Lepomäen mukaan valtiovarainministeriön helmikuussa julkaisemassa raportissa on ”synkkä näkymä”.

– Suomi – toisin kuin kaikki muut Pohjoismaat – kasvattaa vuosikymmenen aikana velkaantumistaan, ja muut purkavat velkasuhdettaan. Näin ei voida jatkaa, Lepomäki totesi.

Kokoomuksen mielestä kestävyysvajeeseen on puututtava parlamentaarisesti, ja sen umpeen kuromiseksi on laadittava pitkäaikainen ohjelma, mikäli nykyisen laajuiset julkiset palvelut halutaan säilyttää tuleville sukupolville.

Kokoomus esitteli tänään keskiviikkona näkemyksensä hallituksen ensi viikon puoliväliriihestä tarvittavista päätöksistä.

Kaikkia ongelmia ei voida ratkaista lisävelalla

Kokoomus vaatii, että hallituksen on palattava julkisen talouden menokehykseen. Puolueen mukaan kehysten ulkopuolelle ei voida siirtää koronakriisin varjolla epidemian hoitamiseen välittömästi liittymättömiä menoja.

– Meidän keskeisin viesti hallituspuolueille puoliväliriiheen on se, että enää kaikkia ongelmia ei voida ratkaista rahalla, lisävelan ottamisella, vaan nyt pitää pystyä tekemään myös muita päätöksiä, kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) sanoi.

Heinosen mukaan koronakriisi on toivottavasti loppusuoralla ja sen vuoksi on siirryttävä reippain askelin korjaamaan epidemian aiheuttamia ongelmia.

Heinonen huomautti, että työelämäprofessori Vesa Vihriälän talouspolitiikan exit-strategiassa painotettiin, että julkisen talouden tervehdyttäminen on aloitettava jo kuluvan hallituskauden aikana.

– Ennusteita parempi taloudellinen kehitys antaa tälle kokoomuksen mielestä hyvän pohjan, Heinonen sanoi.

Ansiosidonnainen kaikille, yrityksille pelastuspaketti

Kokoomuksen yksi keskeisistä tavoitteista on laajentaa ansiosidonnainen työttömyysturva kaikille. Kokoomuksen mielestä ansiosidonnainen työttömyysturva on myös porrastettava.

Kokoomuksen mielestä paikallisen sopimisen on oltava mahdollista kaikille eli myös työnantajaliittoihin kuulumattomille yrityksille.

Kokoomuksen mielestä hallituksen on laadittava pelastuspaketti yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi epidemian uuden aallon ja rajoitusten vaikutuksilta. Elinkelpoisia yrityksiä on tuettava räätälöidyillä ratkaisuilla ja lomautuksia sekä verojen maksujärjestelyjä on helpotettava.

– Tässä yhtenä keskeisenä esimerkiksi meidän esittämämme koronapassi, Heinonen sanoi.

Kokoomuksen mielestä investointeja on tuettava laajentamalla T&K-verovähennystä ja

ulottamalla nopeutetut poistot myös käytettyyn kalustoon. Lisäksi yritysverotuksessa on otettava käyttöön takautuva tappiontasaus (carry back). Korkeakouluja on pääomitettava miljardilla.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on nostettava 5 000 euroon, työkorvauksen vähennettävä osuus 60 prosenttiin ja palkkakorvauksen osuus 40 prosenttiin. Lisäksi vähennyksen omavastuuosuus on poistettava ja siirryttävä laskumalliin, jossa vähennyksen saa suoraan työn hinnassa.

Myös terapiatakuu pitää toteuttaa viipymättä mielenterveyspalveluihin pääsyn

helpottamiseksi.

Koronan taakse ei voi enää piiloutua

– Me olemme olemme vaihtoehto hallituksen politiikalle, joka perustuu siihen, että jokainen ongelma Suomessa ratkaistaan velkarahalla ja silmät ummistetaan siltä, että suomalainen hyvinvointi on ajamassa kovaa vauhtia päin seinää, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan suomalaiset ansaitsevat parempaa politiikkaa kuin hallitus heille tarjoaa. Hänen mielestään koronan taakse ei voi enää piiloutua, vaan suuntaa pitää muuttaa. Hänen mukaansa ”menokehyksen kanssa ei voi enää puljata” eli siirtää normaaleja menoja sen ulkopuolelle. Orpon mukaan tämä tulee olemaan iso haaste hallitukselle.

– Kuittaako keskusta sen, että samalla talouspolitiikan vastuuttomalla linjalla jatketaan myöskin seuraavat kaksi vuotta eli ei enää tehdä aidosti uudistuksia, Orpo kysyi.