Kokoomus: Kannattaisi hakea Nato-jäsenyyttä lähivuosina

Kokoomuksen puoluekokoukselle esitellyssä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa kannanottoluonnoksessa halutaan hakea Nato-jäsenyyttä lähivuosina.

Luonnoksessa todetaan, että kaksi viimeistä vuotta ovat vieneet monia asioita Suomen kannalta huolestuttavaan suuntaan. Näin ollen kokoomuksen mielestä on välttämätöntä, että Suomella on tarkka kuva muuttuneesta tilanteesta sekä selkeä strategia etenemisestä.

Kokoomuksen mukaan Suomen kannalta on oleellista, että Euroopan unionin toimintakyky vahvistuu, vaikka Iso-Britannia eroaa ja unionia haastetaan niin sisältä kuin ulkoakin.

– Venäjän poliittinen johto pyrkii vahvistamaan maan asemaa niin entisen Neuvostoliiton alueella, Euroopassa kuin globaalistikin. Keinovalikoima on laaja. Suomen on huomioitava Venäjän lisääntynyt voimankäyttö muun muassa Lähi-idässä sekä sen pyrkimykset vaikuttaa länsimaiden sisäiseen kehitykseen esimerkiksi vaaleihin vaikuttamalla. Poliittisia ja yhteiskunnallisia muutoksia välttävä politiikka haittaa Venäjän rakenteiden ja toimintatapojen uudistamista. Globaalissa taloudessa Venäjän rooliksi on jäänyt fossiilisen energian tuottaja ja viejä. Taloudellisesti Venäjä onkin jäänyt jälkeen kaikista kilpailijoistaan. Osin siksi se on panostanut voimapolitiikkaan ja sotilaallisen suorituskyvyn vahvistamiseen, kannanottoluonnoksessa todetaan.

Luonnoksen mukaan Suomen tavoite on lännen ja Venäjän suhteiden normalisointi, mutta niin ei voi tapahtua ennen kuin Venäjä kunnioittaa kansainvälistä oikeutta ja kaikkien valtioiden itsemääräämisoikeutta.

Kokoomuksen mukaan Euroopan unionin merkitys Suomelle keskeisenä arvo- ja turvallisuusyhteisönä korostuu.

– Suomi teki valintansa vuonna 1995 ja on siitä lähtien ollut kaikilla kartoilla osa länttä. Pyrkimykset kyseenalaistaa tätä vievät Suomea harmaalle vyöhykkeelle ja altistavat meidät niin perinteisille kuin uusillekin turvallisuusuhille. Mitä vahvempi Euroopan unioni on, sitä myönteisempivaikutus sillä on Suomen kansainväliseen asemaan ja itsenäisyyteen.

Luonnoksessa todetaan, että heikentynyt turvallisuustilanne on tiivistänyt EU:n rivejä erityisesti turvallisuuden saralla. Kokoomuksen mielestä EU:n pysyvällä rakenteellisella yhteistyöllä, puolustusmenojen vuosittaisella arvioinnilla sekä tutkimukseen ja suorituskykyihin tarkoitetuilla rahastoilla pyritään vahvistamaan Euroopan omaa toimintakykyä.

– Kaikki yhteistyö on sotilaallisesti liittoutumattomalle Suomelle turvallisuutta lisäävä tekijä. Yhteistyön edistäminen on yksi tulevaisuuden tärkeimpiä tehtäviä ja Suomen tulee olla tässä aktiivinen, kannanottoluonnos toteaa.

Kokoomuksen mukaan Suomen ja Euroopan on entistä tärkeämpää vahvistaa suhteitaan Yhdysvaltoihin kaikilla eri tasoilla.

– Yhdysvaltojen vaatimukset suuremmista sotilaallista panostuksista ovat täysin oikeutettuja: Euroopan on otettava suurempaa vastuuta omasta ja lähialueensa turvallisuudesta. Mitä vahvempi toimija Eurooppa on poliittisesti ja sotilaallisesti, sen vahvempana säilyy myös transatlanttinen suhde.

Luonnoksessa muistutetaan, että kokoomus on jo vuoden 2006 puoluekokouspäätöksellään asettunut kannattamaan Suomen Nato-jäsenyyttä.

– Nato ei ota uusia jäseniä kriisitilanteissa. Kokoomus katsoo, että Suomen kannattaa hakea Naton jäsenyyttä lähivuosina. Kyse on prosessista, joka vaatii huolellista poliittista ja diplomaattista valmistelua ja avointa keskustelua sekä kotimaassa että kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Suomen tulee toimia läheisessä yhteistyössä Ruotsin kanssa, koska maamme jakavat saman turvallisuusympäristön. Avoimuus keskusteluissa hälventää myös Venäjän epäluuloja.