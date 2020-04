Kokoomus esittää voimavaroja testaamiseen ja ravintoloille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolue vaatii nopeita tukitoimia työpaikkojen pelastamiseksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on jättänyt valtion tämän vuoden toisen lisätalousarvioesityksen määrärahoihin viisi muutosesitystä. Lisätalousarvioaloitteissa kokoomus esittää koronatestaukseen 200 miljoonan euron lisämäärärahaa testaamiseen, 5 miljoonaa euroa poliisin resursseihin sekä 40+80 miljoonaa euroa kulttuuri- ja liikuntatoimijoille koronan aiheuttamista haasteista selviämiseen.

Näiden lisäksi puolue esittää eduskunnan edellyttämää 200 miljoonan euron suoraa taloudellisesta tukea ravintoloille ja kahviloille.

– Ravintolat ja kahvilat on määrätty lailla suljettaviksi. Rajoitukset ovat perusteltuja epidemian rajoittamisen kannalta, mutta on väärin maksattaa suomalaisten suojelemiseksi tehty toimenpide yksittäisillä ravintolayrittäjillä. Eduskunta on yksimielisesti edellyttänyt hallitukselta toimia ravintoloiden ja kahviloiden tukemiseksi, kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan vastaava, kansanedustaja Timo Heinonen toteaa.

– Kokoomus esittää 200 miljoonan suoraa tukea Business Finlandin kautta alan yrityksille. Jos rajoitukset pitkittyvät, tukea on vastaavasti nostettava.

Puolue aikoo esittää myös lisää toimia kaikkien yritysten tukien saannin nopeuttamiseksi lisätalousarvion eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Heinonen muistuttaa, että monella alalla hallituksen päätökset ovat epäsuorasti lopettaneet liiketoiminnan. Yksi esimerkki on koulukuljetuksia järjestävät yritykset.

– Nyt isoin huoli on se, että päätöksenteko kestää tukihakemusten osalta liian kauan. Yritykset eivät voi odottaa kuukausia tilanteessa, jossa kassa on tyhjä. Nyt tarvitaan nopeita tukitoimia työpaikkojen pelastamiseksi. Kokoomuksen esittämä arvolisäveron alkuvuoden palautus olisi tällainen, Heinonen sanoo.

Kokoomus on vaatinut pitkään laajempaa ja kattavampaa matalan kynnyksen koronatestausta. Testaamalla laajasti, jäljittämällä ja eristämällä tartunnan saaneet voitaisiin yhteiskuntaa asteittain avata ja purkaa talouteen rajusti iskeviä rajoituksia. Kokoomus vaatii testausten saatavuuden parantamista lisäksi myös perusterveydenhuollossa ja vanhustenhoidossa.

– Hämmästelemme, että miksi hallitus ei ole esittämässä testaamiseen lisäresursseja? Kokoomus esittää peräti 200 miljoonaa euroa lisää testaamiseen. Kansallinen testausohjelma on välttämätön ennen kaikkea väestön terveyden suojelemiseksi, mutta myös talouden pelastamiseksi. Vanhustenhoidon työntekijöiden testaaminen pitää saada samalle tasolle terveydenhuollon kanssa. Samalla edellytämme, että jatkossa hankittavat hengityssuojaimet ja muut suojavarusteet ovat laadukkaita ja vaatimukset täyttäviä, Heinonen katsoo.